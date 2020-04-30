Как пишет «Слуцкий край», 9 мая в Слуцке в 9.30 работники райисполкома, представители общественных организаций и трудовых коллективов возложат цветы к памятникам.

Цветы возложат:

  • к памятнику узникам Слуцкого гетто,
  • к памятным знакам воинам-освободителям,
  • к памятникам воинам-интернационалистам,
  • к памятнику Георгию Жукову,
  • к братским могилам на мемориальном комплексе Слуцка.

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтят минутой молчания. В сельских населённых пунктах возложат цветы к памятникам погибшим воинам-землякам.

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В Слуцком ГДК «Кур'еру» сказали, что концерт в городе Дом культуры организовывать не будет.

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