«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 апреля. Заработная плата от 800 до 1500 рублей.
От 1500 рублей
Плотник-бетонщик
- Тарифный разряд: 3
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы
- Наниматель: ИП Карташов Андрей Александрович.
От 1200 рублей
Токарь
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- Тарифный разряд: 5
- Образование: общее среднее
- Наниматель: Филиал ОАО «ВОЛАТАВТО» в Слуцке.
От 952 рублей
Инструктор
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: инструктор по вождению, категория С, старший сержант, военная служба по контракту
- Наниматель: Войсковая часть 18 662.
От 940 рублей
Врач-специалист
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: врач общей практики, Омговичская врачебная амбулатория
- Наниматель: Слуцкая ЦРБ.
От 915 рублей
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
- Тарифный разряд: 5
- Образование: общее среднее
- Наниматель: Филиал ОАО «ВОЛАТАВТО» в Слуцке.
От 897 рублей
Водитель автомобиля
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: категория С, автомобильное отделение, рядовой, военная служба по контракту
- Наниматель: Войсковая часть 18 662.
От 880 рублей
Врач-специалист
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: врач общей практики
- Наниматель: Слуцкая ЦРБ.
От 840 рублей
Врач-специалист
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: врач-неонатолог
- Наниматель: Слуцкая ЦРБ.
От 800 рублей
Вальщик леса
- Тарифный разряд: 6
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы, доставка нанимателем
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
Станочник деревообрабатывающих станков
- Тарифный разряд: 3, 4
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 2-х лет, место работы — МПУ «Жилин-Брод»
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
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