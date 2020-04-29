«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 апреля. Заработная плата от 800 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

Плотник-бетонщик

  • Тарифный разряд: 3
  • Образование: общее среднее
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы
  • Наниматель: ИП Карташов Андрей Александрович.

От 1200 рублей

Токарь

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  • Тарифный разряд: 5
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: Филиал ОАО «ВОЛАТАВТО» в Слуцке.

От 952 рублей

Инструктор

  • Образование: общее среднее
  • Другие пожелания к соискателю: инструктор по вождению, категория С, старший сержант, военная служба по контракту
  • Наниматель: Войсковая часть 18 662.

От 940 рублей

Врач-специалист

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: врач общей практики, Омговичская врачебная амбулатория
  • Наниматель: Слуцкая ЦРБ.

От 915 рублей

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

  • Тарифный разряд: 5
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: Филиал ОАО «ВОЛАТАВТО» в Слуцке.

От 897 рублей

Водитель автомобиля

  • Образование: общее среднее
  • Другие пожелания к соискателю: категория С, автомобильное отделение, рядовой, военная служба по контракту
  • Наниматель: Войсковая часть 18 662.

От 880 рублей

Врач-специалист

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: врач общей практики
  • Наниматель: Слуцкая ЦРБ.

От 840 рублей

Врач-специалист

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: врач-неонатолог
  • Наниматель: Слуцкая ЦРБ.

От 800 рублей

Вальщик леса

  • Тарифный разряд: 6
  • Образование: профессионально-техническое
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы, доставка нанимателем
  • Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

Станочник деревообрабатывающих станков

  • Тарифный разряд: 3, 4
  • Образование: профессионально-техническое
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 2-х лет, место работы — МПУ «Жилин-Брод»
  • Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
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