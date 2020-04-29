«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 апреля. Заработная плата от 800 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

Плотник-бетонщик

Тарифный разряд: 3

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы

Наниматель: ИП Карташов Андрей Александрович.

От 1200 рублей

Токарь

Реклама

Тарифный разряд: 5

Образование: общее среднее

Наниматель: Филиал ОАО «ВОЛАТАВТО» в Слуцке.

От 952 рублей

Инструктор

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: инструктор по вождению, категория С, старший сержант, военная служба по контракту

Наниматель: Войсковая часть 18 662.

От 940 рублей

Врач-специалист

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: врач общей практики, Омговичская врачебная амбулатория

Наниматель: Слуцкая ЦРБ.

От 915 рублей

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Тарифный разряд: 5

Образование: общее среднее

Наниматель: Филиал ОАО «ВОЛАТАВТО» в Слуцке.

От 897 рублей

Водитель автомобиля

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: категория С, автомобильное отделение, рядовой, военная служба по контракту

Наниматель: Войсковая часть 18 662.

От 880 рублей

Врач-специалист

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: врач общей практики

Наниматель: Слуцкая ЦРБ.

От 840 рублей

Врач-специалист

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: врач-неонатолог

Наниматель: Слуцкая ЦРБ.

От 800 рублей

Вальщик леса

Тарифный разряд: 6

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания к соискателю: опыт работы, доставка нанимателем

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

Станочник деревообрабатывающих станков