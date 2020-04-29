Слуцкие спасатели провели рейд по излюбленным местам рыболовов

С целью профилактики пожаров в экосистемах и информирования населения по вопросам безопасности работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят рейдовые мероприятия по сельским населённым пунктам Случчины.

Спасатели рассказывают жителям деревень о том, как правильно сжигать мусор на своих придомовых территориях, напоминают о запрете выжигания сухой растительности, раздают наглядно изобразительную продукцию.

Нередки случаи загорания камыша и сухой растительности около различных водоёмов — как правило, нерадивые рыбаки проявляют беспечность при использовании открытого огня, в результате чего выгорают огромные территории вдоль берегов рек и озёр.

В субботу, 25 апреля, спасатели посетили излюбленные места рыболовов на реке Случь, где рассказали любителям активного отдыха об административной ответственности за выжигание сухой травы, а также, пожелав «ни хвоста, ни чешуи», вручили полезные буклеты о безопасности.