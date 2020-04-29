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Как заниматься сексом во время пандемии. Советы белорусского сексолога и Департамента здравоохранения Нью-Йорка

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Несмотря на коронавирус, страх им заразиться и самоизоляцию, люди продолжают заниматься сексом. Психотерапевт и сексолог Василий Шевляков рассказал интернет-журналу Lampa, как обезопасить свою интимную жизнь во время пандемии.

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Василий Шевляков, психотерапевт
«Сам по себе вирус, конечно же, никаких изменений в сексуальной жизни не несёт, если у вас постоянный партнёр и вы оба ограничиваете свои социальные контакты и выполняете необходимые меры профилактики заражения.

Если же вы заметили симптомы коронавируса, то важно ограничить взаимодействие, а значит, и секс как очень тесный контакт.

В период пандемии самым оптимальным будет отказ от спонтанных и случайных сексуальных связей, поскольку при сексуальном взаимодействии никаких мер защиты от заражения COVID-19 просто нет.

Кроме того, выявить каким-либо образом «на глаз» бессимптомные или лёгкие по течению варианты болезни у предполагаемого партнёра нет никакой возможности.

Всякие фейковые и развлекательные статьи о различных позах и вариантах сексуальных контактов с минимальным риском заразиться — всего лишь авторские шутливые предположения. Поэтому случайные сексуальные связи в данный момент — это риск и ваша личная ответственность!"

Несмотря на коронавирус, страх им заразиться и самоизоляцию, люди продолжают заниматься сексом. Психотерапевт и сексолог Василий Шевляков рассказал интернет-журналу Lampa, как обезопасить свою интимную жизнь во время пандемии

Советы Департамента здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка

Департамент здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка выпустил памятку о том, как наслаждаться сексом и не распространять COVID-19. Вот что в ней пишут.

  • Во-первых, важно знать, как распространяется коронавирус — через слюну и слизь, чихание и кашель больного. В сперме и влагалищной жидкости человека вирус не обнаружили, а вот в кале — есть.
  • Во-вторых, самый безопасный секс — это секс с собой. Поэтому перед тем, как удовлетворить себя, тщательно помойте руки и секс-игрушки.
  • В-третьих, безопасный секс — секс с постоянным партнёром, который, как и вы, ограничил контакты с другими людьми.
  • В-четвёртых, если вы любите секс с разными партнёрами, на время пандемии откажитесь от оргий. Отдайте предпочтение виртуальному разнообразию — чаты, видеовстречи и другие онлайн-форматы.
  • В-пятых, если у вас или у партнёра есть симптомы COVID-19, воздержитесь от секса.

Несмотря на коронавирус, страх им заразиться и самоизоляцию, люди продолжают заниматься сексом. Психотерапевт и сексолог Василий Шевляков рассказал интернет-журналу Lampa, как обезопасить свою интимную жизнь во время пандемии

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