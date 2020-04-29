Как заниматься сексом во время пандемии. Советы белорусского сексолога и Департамента здравоохранения Нью-Йорка

Несмотря на коронавирус, страх им заразиться и самоизоляцию, люди продолжают заниматься сексом. Психотерапевт и сексолограссказал интернет-журналу Lampa, как обезопасить свою интимную жизнь во время пандемии.

«Сам по себе вирус, конечно же, никаких изменений в сексуальной жизни не несёт, если у вас постоянный партнёр и вы оба ограничиваете свои социальные контакты и выполняете необходимые меры профилактики заражения.

Если же вы заметили симптомы коронавируса, то важно ограничить взаимодействие, а значит, и секс как очень тесный контакт.

В период пандемии самым оптимальным будет отказ от спонтанных и случайных сексуальных связей, поскольку при сексуальном взаимодействии никаких мер защиты от заражения COVID-19 просто нет.

Кроме того, выявить каким-либо образом «на глаз» бессимптомные или лёгкие по течению варианты болезни у предполагаемого партнёра нет никакой возможности.

Всякие фейковые и развлекательные статьи о различных позах и вариантах сексуальных контактов с минимальным риском заразиться — всего лишь авторские шутливые предположения. Поэтому случайные сексуальные связи в данный момент — это риск и ваша личная ответственность!"

Советы Департамента здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка

Департамент здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка выпустил памятку о том, как наслаждаться сексом и не распространять COVID-19. Вот что в ней пишут.