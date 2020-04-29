Безлюдная Радуница под Слуцком. Фотофакт

Во вторник, 28 апреля, случчане отметили Радуницу — день поминовения усопших. Обычно в этот день сотни людей посещают могилы родных и близких. Но в этом году из-за пандемии коронавируса всё было иначе: Минздрав и священнослужители попросили белорусов остаться дома и воздержаться от массового посещения кладбищ.

Стоит отметить, что многие случчане прислушались. Наглядный пример — кладбище в деревне Варковичи, где, в сравнении с прошлыми годами, почти никого. На кладбище приходили считанные люди. И в этот раз не семьями, а по одному.

Для сравнения. Вот так это обычно было в прошлые годы. Деревня Варковичи, 2008 год: