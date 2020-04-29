В условиях распространения коронавирусной инфекции некоторые предприятия приостанавливают работу или объёмы их производства уменьшаются. Сотрудникам таких предприятий работодатель может предложить уйти в отпуск без сохранения зарплаты.

Какие условия должны быть соблюдены, «Кур'еру» рассказал Андрей Езовит, главный государственный инспектор Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

«Предоставление отпуска без сохранения заработной платы либо с её частичным сохранением регулируется статьями 190 и 191 Трудового кодекса РБ, — рассказал Андрей Езовит. — Так, согласно ст. 190 ТК, работник может обратиться за отпуском по семейно-бытовым причинам или по другим уважительным причинам помимо тех, которые предусмотрены частью первой статьи 189 ТК. Работнику по его письменному заявлению предоставляется такой отпуск в течение календарного года не более 30 календарных дней, если иное не предусмотрено коллективным договором, нанимателем.

Предоставление отпуска по инициативе нанимателя регулируется ст. 191 ТК. Его наниматель может предложить, если есть необходимость временной приостановки работ или уменьшения их объёма, а также при отсутствии другой работы, на которую можно временно перевести работника.

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Наниматель вправе с письменного согласия работника предоставить отпуск без сохранения или с частичным сохранением зарплаты. Размер сохраняемой заработной платы определяется по договорённости между нанимателем и работниками. Но в любом случае для этого нужно согласие работника".

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