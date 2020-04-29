Стыдно за несознательное отношение большинства граждан нашей страны к складывающейся эпидемиологической обстановке

Работаю преподавателем в одном из ссузов Слуцка. Занятия у нас проходят в обычном режиме, как будто ничего не происходит.

Но так как в день у меня сменяется по 4−5 учебных групп учащихся, каждая из которых в среднем по 20 подростков из разных уголков республики, считаю необходимой мерой использовать медицинскую маску и перчатки во время занятий (помимо систематического проветривания и обработки кабинета антисептическим раствором, который приобретается за собственные средства, маски с перчатками в том числе покупаю сама).

Также прошу учащихся соблюдать дистанцию и «не нависать надо мной», когда возникают какие-либо вопросы, на что в ответ чаще всего слышу насмешки про коронавирус и упрёки типа «вы сами создаёте панику, ничего нам не грозит, умирают старики». И любимое выражение подростков — «зараза к заразе не пристаёт».

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Ссузы продолжают работу, а обучающиеся в них подростки не осознают опасность пандемии. Подростки продолжают кучковаться, обниматься, тусоваться, а на выходные разъезжаются домой, в разные уголки Беларуси. Потом возвращаются и приходят к нам, преподавателям, на занятия. Приходят без масок, перчаток и с минимальным уровнем воспитания в области личной гигиены. И смеются с нас, видя, как мы пытаемся защитить не себя, а их.

Как в такой ситуации можно говорить про победу над пандемией, если не все осознают, что это такое?!

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