«Вот такой „лесоповал“ там сейчас». На берегу Случи вырубили деревья

«Наша Случь небольшая, но берега её местами очень живописные. Такой природный уголок до недавнего времени был на противоположном от пляжа берегу реки в 11-м городке.

А вот такой «лесоповал» там сейчас. Места, где недавно была густая зелень, — не узнать. Коммунальщики на днях вырубили массу деревьев, которые росли по берегам. Для чего это сделано — непонятно. Если бы они просто убрали валежник, поваленные стволы, то можно было бы сказать «спасибо». А так — просто нарушили всю красоту природы. Интересно, высадят они что-то вместо спиленных деревьев, как это предусмотрено законом, или всё зарастёт камышом?"

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