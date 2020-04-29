Минздрав опубликовал памятку для пациентов с бессимптомным или лёгким течением COVID-19

В середине апреля появился приказ Минздрава, по которому пациентов с лёгким течением COVID-19 и нетяжёлыми пневмониями будут лечить на дому. А теперь появились и рекомендации для таких пациентов.

Решение о лечении на дому принимает врач. При этом он учитывает состояние здоровья на момент осмотра, диагностические исследования и наличие сопутствующих заболеваний у пациента. Кроме того, в расчёт берутся жилищные условия, возможность обеспечения продуктами, средствами связи.

Дома могут находиться только пациенты с бессимптомным или лёгким течением заболевания COVID-19, младше 55 лет, не имеющие хронических заболеваний (сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, бронхиальная астма и др.).

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Кроме того, врач примет во внимание, можете ли вы обслуживать себя самостоятельно или с помощью родственников, также в помещении должна быть возможность больному жить изолировано. В сельской местности также учитывается, за какое время может прибыть бригада скорой помощи и близость организации здравоохранения.

Если врач решит, что пациент может оставаться дома, то ему предложат подписать согласие о лечении на дому. При этом медики будут звонить такому пациенту каждый день и навестят его несколько раз за время больничного. Врачи, которые приходят к таким пациентам, должны использовать средства индивидуальной защиты. Отмечается также, что к пациентам, у которых обнаружили COVID-19, домой приедет бригада эпидемиологической службы для проведения санэпидрасследования.

В памятке также указано, что должно быть у больного, который лечится на дому, признаки, по которым можно определить, не ухудшилось ли состояние, составляющие лечения и требования к домашней обстановке и уходу за пациентами.

Всё о правилах нахождения и лечения дома можно найти здесь.

Напомним, в Беларуси, по данным на 28 апреля, зафиксировано 12 208 человек с положительным тестом на инфекцию COVID-19 (+919 случаев за сутки), 1993 человека выздоровели, 79 пациентов с коронавирусом умерли.

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