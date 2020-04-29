Уже месяц я сижу дома. В магазин — в маске и с антисептиком в руках. Поначалу в интернете много читала о ситуации с коронавирусом, от этого начинала нервничать. Потом взяла себя в руки и решила — нужно с этим что-то делать. Одной боязнью проблему не решить.

Решила так: если всё пройдёт, деревья вырастут, буду точно помнить, когда сажала, и любоваться, а если умру, значит, останется память обо мне на года.

Деревья посадила. Дождей нет. Теперь поливаю свои деревца. Для этого нужно каждый день принести с речки 20 вёдер воды по 7 литров. Надо пройти 30 метров, спуститься к реке, набрать воды, вытащить ведро и снова пройти 30 метров. И так 20 раз. Вот такая физкультура. Сейчас уже могу и раз 30 сходить.

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Лет 10 назад я строила планы на месяц вперёд, переживала, как и что будет. А потом кто-то внёс свои коррективы свыше, и за секунду я чуть не погибла в аварии. После этого планы так надолго не строю и стараюсь не переживать заранее. А то вот так, боясь коронавируса, можно внезапно умереть от сердца.

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