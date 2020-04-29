Кладбище для домашних питомцев в Беларуси до сих пор вне закона. Тем не менее они появляются — стихийно, в обход запрета. Одно из таких находится в Солигорске рядом с городскими кладбищами в районе лесного массива посёлка Дубеи.

Символические оградки, памятники, надписи скорби, любимые игрушки и даже кресты — на стихийном кладбище для собак можно встретить все атрибуты погребальной церемонии. Всё по-человечески, но только скромнее.

Если это мероприятие — захоронение домашних животных — внедряется в нашу жизнь как гражданский ритуал, то стоило бы дело упорядочить. А пока это беспорядочно разбросанные могилки животных по лесу.