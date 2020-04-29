В Греске сгорел киоск «Табакерка». Как прошли большие выходные у слуцких спасателей

Неспокойными выдались большие выходные для спасателей. За четыре нерабочих дня на территории района произошло сразу три пожара и пять загораний сухой травы. Об этом «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОЧС.

Пожар в деревне Красная Сторонка

«В субботу, 25 апреля, в 14.59 произошёл пожар в жилом доме в деревне Красная Сторонка. Мужчина, делая ремонт в доме на втором этаже, услышал запах дыма. Когда спустился на первый этаж, то увидел, что тлеет строительный утеплитель.

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Только после нескольких неудачных попыток самостоятельно потушить загорание он сообщил о случившемся в МЧС. Прибывшим к месту вызова спасателям пришлось тушить уже горящие дом и рядом расположенный сарай. В результате два строения полностью уничтожены, из людей никто не пострадал.

Пожар в деревне Ячево

В 2.32 в понедельник, 27 апреля, произошёл пожар в Ячево. В результате пожара огнём уничтожена крыша, выгорели две комнаты, закопчено имущество внутри дома.

Поздней ночью сельчане услышали треск шифера горящей открытым пламенем кровли жилого дома, о чём и сообщили в службу спасения. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, хозяйка в этот момент была в гостях у знакомых. Страшно подумать, что могло бы произойти, останься она дома.

Пожар в агрогородке Греск

В ночь с 28 на 29 апреля в Греске сгорел киоск «Табакерка». В 2.18 диспетчеру поступило сообщение от жителей агрогородка о том, что горит киоск на центральной улице. Спасатели отреагировали незамедлительно, однако, прибыв к месту, спасать пришлось только сам киоск: всё, что находилось внутри, уничтожил огонь.

Пять раз тушили траву

Кроме этого, несмотря на ежедневные рейдовые мероприятия, проводимые работниками Слуцкого РОЧС, направленные на профилактику пожаров в экосистемах, на территории района за четыре выходных дня зарегистрировано пять фактов загорания сухой растительности.

По всем загораниям проводится проверка.

Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам с убедительной просьбой соблюдения основных правил пожарной безопасности. Не жгите сухую траву! Будьте осторожны при использовании открытого огня! Соблюдайте все меры предосторожности при эксплуатации теплогенерирующих и электрических приборов!"