Под Любанью «бесправник» на Citroen опрокинулся в канал. Погиб 16-летний пассажир

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Под Любанью «бесправник» перевернул Citroen в канал. Погиб 16-летний пассажир, Слуцк
Фото: МВД РБ

Авария произошла утром 28 апреля возле деревни Паличин. Предварительно установлено, что 21-летний водитель Citroen ехал по трассе Р55 Любань—Калиновка—Приклинец, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево. После этого автомобиль опрокинулся в канал.

Под Любанью «бесправник» перевернул Citroen в канал. Погиб 16-летний пассажир, Слуцк
Фото: МВД РБ
В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых умер в реанимационном отделении больницы, сообщает пресс-служба МВД. По информации ГАИ, водитель Citroen не имел права управления.

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