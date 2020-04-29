Под Любанью «бесправник» на Citroen опрокинулся в канал. Погиб 16-летний пассажир

Авария произошла утром 28 апреля возле деревни Паличин. Предварительно установлено, что 21-летний водитель Citroen ехал по трассе Р55 Любань—Калиновка—Приклинец, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево. После этого автомобиль опрокинулся в канал.

В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых умер в реанимационном отделении больницы, сообщает пресс-служба МВД. По информации ГАИ, водитель Citroen не имел права управления.