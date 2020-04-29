В Слуцке средняя зарплата выросла на 78,8 рубля. В большом плюсе и соседние города

По данным Белстата, средняя зарплата за март по Слуцкому району составила 987,9 рубля, что на 78,8 рубля больше по сравнению с февралём. В марте заметно выделился Любанский район. Там средний доход увеличился на 127,6 рубля.

Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».