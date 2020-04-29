Как аттестуют учеников, которые не ходят в школу

Как пишет TUT. BY, в пятницу некоторые школы получили схему, которая разъясняет, как выставлять четвертные и годовые оценки в этом году. В документе сказано: если ученик не ходит на занятия по заявлению родителей, то в журнале ставится отметка о пропуске. За четвёртую четверть он будет не аттестован, годовая оценка выставляется по результатам трёх четвертей.

В схеме аттестации за четвёртую четверть есть два главных пункта. Как выставить оценки тем, кто ходит на занятия, и тем школьникам, которые остались дома.

С первыми все просто: «Аттестация учащегося осуществляется с учётом его учебных достижений. Аттестация за год осуществляется по результатам четырёх четвертей».

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А как же будут оценивать тех, кто остался дома? Если школьник на индивидуальном обучении (например, на него переходят по состоянию здоровья — Прим. TUT. BY), то школа или гимназия разрабатывает для него индивидуальный учебный план, в журнале делается запись «изучает самостоятельно». «По итогам 4 четверти учащийся аттестуется, аттестация за год осуществляется по результатам четырёх четвертей», — указано в этой схеме.

Те дети, которые не вышли после весенних каникул на занятия и остались дома по заявлению родителей, не будут аттестованы за четвёртую четверть. Учреждение образования доводит до школьников учебный план, но в классном журнале ставится отметка «н». «Аттестация за год осуществляется по результатам трёх четвертей», — говорится в документе. То есть сложат оценки за три четверти и разделят на три.

Что говорят учителя

Один из учителей гимназии Могилёвской области рассказывает TUT. BY, что в пятницу во время оперативного совещания была озвучена именно эта схема. Хотя накануне решался другой вопрос: как из гимназии наладить связь с детьми по Zoom. После этого распоряжения необходимость в таком дистанционном обучении отпала, ведь дети не присутствуют на уроках.

— Нам сказали, что пришло письмо из Министерства образования, и рассказали всё слово в слово, как в этой схеме, — говорит учитель, которому мы показали документ. — У родителей есть право оставить ребёнка по заявлению на полтора месяца. Теперь обратную связь с детьми по Zoom можно не организовывать: оценки поставить им нельзя, а с 23 апреля тем, кто не ходит в школу, начали ставить «н». То, что ребёнок не аттестован за четвёртую четверть, никуда же не идёт. В личном деле указываются только годовые оценки.

По словам учителя, сейчас в классе присутствует по 6−8 человек, в одном классе на занятия приходят 15 детей. Наш собеседник отмечает: не так много детей, которые находятся на домашнем обучении. Перевестись на него достаточно сложно, такое решение может принять медико-реабилитационная экспертная комиссия.

— На домашнем обучении, например, могут быть инвалиды детства или те, кто сломал ногу и не может физически присутствовать в школе. К таким детям учителя ходят домой, занимаются и так их аттестовывают, — добавляет учитель одной из гимназий Могилёвской области.

Что говорят в Минобразования

В Минобразования подтвердили информацию о том, что дети в четвёртой четверти в том числе будут аттестовать по той схеме, которую мы привели выше.

— Мы безболезненно вышли из этой ситуации. Все дети будут аттестованы по результатам трёх четвертей либо по результатам четырёх четвертей, — прокомментировали в Министерстве образования.