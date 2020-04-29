Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 30 апреля. Обзор

Отдел новостей
-
0

Подпишитесь на «Кур'ер» — и его принесут домой!

  • Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf)
  • Подпишитесь на газету «Кур'ер»: подписной индекс — 64 066. Более подробную информацию и стоимость подписки можно узнать здесь.
  • Оформить подписку вы можете и в редакции «Кур'ера» (ул. Ленина, 128−4).

«Скорая бы доехать не успела»

Девочка, которую спас инспектор ГАИ из Слуцка, чуть не погибла за день до своего 11-летия
Фото: Анастасия Улащик
О том, что Дмитрий Семибратов спас ребёнка, стало известно случайно. После дежурства он своим коллегам в РОВД ничего не сказал. Но когда коллеги просматривали его видеорегистратор, то поняли, что в тот день произошло нечто неординарное.

Надо ли готовиться к дефициту продуктов

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 30 апреля. Обзор, Слуцк
Фото: pixabay.com
В Беларуси растёт спрос на продовольственные товары длительного хранения, но пока без ажиотажа. В данный момент на прилавках магазинов нет дефицита. Но судя по тому, как порой неожиданно развиваются события и спрос, нужно быть готовыми к разным вариантам. С нехваткой каких товаров мы можем столкнуться, а на что не стоит тратить деньги, закупая впрок, «Кур'ер» узнал у белорусских экономистов.

Неправильное ношение масок только вредит

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 30 апреля. Обзор, Слуцк
Фото: pixabay.com
Многие случчане, которые носят средства защиты, делают это неправильно, поэтому только вредят себе. Об этом написала в «Кур'ер» Татьяна, которая работает в здравоохранении. Она поделилась личными наблюдениями и дала советы, как не навредить себе.

Птичий мир семьи Корзун

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 30 апреля. Обзор, Слуцк
Фото со страницы Александра Корзуна в соцсети «Одноклассники»
Александр Корзун живёт в деревне Большие Завшицы, что под Солигорском. От подворий односельчан его двор разительно отличается. Здесь настоящий птичий мир — павлины, фазаны, гуси, утки, куры, голуби. Александр расска­зал «Кур'еру», почему его питомцами стали птицы, как он их содержит и почему не гонится за доходами.

Кризис стройке не помеха

В начале строительного сезона «Кур'ер» собрал антикризисные предложения от наших партнёров, которые помогут вам построить дом или сделать ремонт выгодно.

Как привить плодовое дерево

Работаем в саду: правила прививки деревьев для новичков от слуцкого садовода
Фото: Сергей Евсеев
Конец апреля — самое время привить плодовые деревья, ведь начался период активного сокодвижения. Как это сделать простым способом, показал и рассказал Сергей Евсеев, садовод с более чем тридцатилетним стажем.

Слуцк накануне освобождения

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 30 апреля. Обзор, Слуцк
Фото из архива «Кур'ера»
С началом операции «Багратион» (23 июня) события развивались молниеносно. Главные силы 1-го Белорусского фронта, прорвав оборону противника, окружили немецкую группировку в районе Бобруйска и стремительно развивали наступление в направлении Слуцка.

Временное расписание движения пригородных автобусов

С 22 апреля изменилось расписание движения пригородных автобусов по Слуцкому району.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 30 апреля. Обзор, Слуцк

Реклама
Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.