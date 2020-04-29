Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 30 апреля. Обзор

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«Скорая бы доехать не успела»О том, что Дмитрий Семибратов спас ребёнка, стало известно случайно. После дежурства он своим коллегам в РОВД ничего не сказал. Но когда коллеги просматривали его видеорегистратор, то поняли, что в тот день произошло нечто неординарное.
Надо ли готовиться к дефициту продуктовВ Беларуси растёт спрос на продовольственные товары длительного хранения, но пока без ажиотажа. В данный момент на прилавках магазинов нет дефицита. Но судя по тому, как порой неожиданно развиваются события и спрос, нужно быть готовыми к разным вариантам. С нехваткой каких товаров мы можем столкнуться, а на что не стоит тратить деньги, закупая впрок, «Кур'ер» узнал у белорусских экономистов.
Неправильное ношение масок только вредитМногие случчане, которые носят средства защиты, делают это неправильно, поэтому только вредят себе. Об этом написала в «Кур'ер» Татьяна, которая работает в здравоохранении. Она поделилась личными наблюдениями и дала советы, как не навредить себе.
Птичий мир семьи КорзунАлександр Корзун живёт в деревне Большие Завшицы, что под Солигорском. От подворий односельчан его двор разительно отличается. Здесь настоящий птичий мир — павлины, фазаны, гуси, утки, куры, голуби. Александр рассказал «Кур'еру», почему его питомцами стали птицы, как он их содержит и почему не гонится за доходами.
Кризис стройке не помеха
В начале строительного сезона «Кур'ер» собрал антикризисные предложения от наших партнёров, которые помогут вам построить дом или сделать ремонт выгодно.
Как привить плодовое деревоКонец апреля — самое время привить плодовые деревья, ведь начался период активного сокодвижения. Как это сделать простым способом, показал и рассказал Сергей Евсеев, садовод с более чем тридцатилетним стажем.
Слуцк накануне освобожденияС началом операции «Багратион» (23 июня) события развивались молниеносно. Главные силы 1-го Белорусского фронта, прорвав оборону противника, окружили немецкую группировку в районе Бобруйска и стремительно развивали наступление в направлении Слуцка.
Временное расписание движения пригородных автобусов
С 22 апреля изменилось расписание движения пригородных автобусов по Слуцкому району.
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