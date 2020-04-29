Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 30 апреля. Обзор

Подпишитесь на «Кур'ер» — и его принесут домой!

Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf)

Подпишитесь на газету «Кур'ер»: подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и стоимость подписки можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и стоимость подписки можно узнать Оформить подписку вы можете и в редакции «Кур'ера» (ул. Ленина, 128−4).

«Скорая бы доехать не успела»

Надо ли готовиться к дефициту продуктов

Неправильное ношение масок только вредит

Птичий мир семьи Корзун

Кризис стройке не помеха

О том, что Дмитрий Семибратов спас ребёнка, стало известно случайно. После дежурства он своим коллегам в РОВД ничего не сказал. Но когда коллеги просматривали его видеорегистратор, то поняли, что в тот день произошло нечто неординарное.В Беларуси растёт спрос на продовольственные товары длительного хранения, но пока без ажиотажа. В данный момент на прилавках магазинов нет дефицита. Но судя по тому, как порой неожиданно развиваются события и спрос, нужно быть готовыми к разным вариантам. С нехваткой каких товаров мы можем столкнуться, а на что не стоит тратить деньги, закупая впрок, «Кур'ер» узнал у белорусских экономистов.Многие случчане, которые носят средства защиты, делают это неправильно, поэтому только вредят себе. Об этом написала в «Кур'ер» Татьяна, которая работает в здравоохранении. Она поделилась личными наблюдениями и дала советы, как не навредить себе.Александр Корзун живёт в деревне Большие Завшицы, что под Солигорском. От подворий односельчан его двор разительно отличается. Здесь настоящий птичий мир — павлины, фазаны, гуси, утки, куры, голуби. Александр расска­зал «Кур'еру», почему его питомцами стали птицы, как он их содержит и почему не гонится за доходами.

В начале строительного сезона «Кур'ер» собрал антикризисные предложения от наших партнёров, которые помогут вам построить дом или сделать ремонт выгодно.

Как привить плодовое дерево

Слуцк накануне освобождения

Временное расписание движения пригородных автобусов

Конец апреля — самое время привить плодовые деревья, ведь начался период активного сокодвижения. Как это сделать простым способом, показал и рассказал Сергей Евсеев, садовод с более чем тридцатилетним стажем.С началом операции «Багратион» (23 июня) события развивались молниеносно. Главные силы 1-го Белорусского фронта, прорвав оборону противника, окружили немецкую группировку в районе Бобруйска и стремительно развивали наступление в направлении Слуцка.

С 22 апреля изменилось расписание движения пригородных автобусов по Слуцкому району.