Происшествия на больших выходных: исследователи посчитали, когда для Беларуси всё закончится

В Беларуси за сутки выявлено 919 человек, заражённых коронавирусом. Общее число выявленных заражений на 28 апреля — 12 208 человек. Выздоровели и выписаны 1993 человека. Количество зарегистрированных смертей выросло до 79.

Беларусь обогнала Польшу по выявленным заражениям короновирусом

За минувшие сутки в Польше было выявлено 187 случаев заражения (в Беларуси — 919). Сейчас в Польше всего 12 089 выявленных случаев коронавируса. Таким образом, среди соседних стран, кроме России, Беларусь — на первом месте по количеству заразившихся. Onliner

Сингапурские учёные сделали прогноз, когда в Беларуси может закончиться эпидемия коронавируса

Сингапурские исследователи создали сайт, который мониторит ситуацию с коронавирусом в мире и делает прогнозы на основании этих данных. Согласно прогнозу, в Беларуси пиковой датой будет 29 апреля, к 4 июня эпидемия завершится на 97%, а полностью — 14 августа. Однако учёные предостерегают, что нужно осторожно относиться к этим срокам, потому что можно обрадоваться, ослабить меры безопасности и тем самым ухудшить прогнозы. The Village

В Борисове рука девочки застряла между бетонными плитами

В Витебском районе «Мицубиси» столкнулся с грузовиком

В Гомеле горела площадка строительных отходов

В Москве послушник Свято-Троицкой Сергиевой лавры сжёг себя после того, как у него нашли коронавирус

В воскресенье в Борисовский райотдел МЧС сообщили, что на улице Ватутина в бетонных плитах застряла рука 13-летней девочки. Ребёнок засунул левую руку в пространство между двумя бетонными коробами, а вытянуть обратно не смог. Спасателям пришлось применить оборудование. Девочку забрала скорая, у неё ампутация ногтевой фаланги и ушибы. МЧС На трассе в Витебском районе в воскресенье грузовик «Газель» столкнулся с легковушкой. В «Мицубиси» оказался заблокирован водитель. Два пассажира легковой машины вышли из неё сами, их госпитализировали. Водителя достали спасатели. Его тоже увезли в больницу. МЧС В понедельник рано утром в Гомеле загорелись древесные отходы на предприятии. Предприятие специализируется на том, что разбирает и сносит здания и перерабатывает строительный мусор. На площадке, кроме загоревшегося штабеля древесины, были кучи битума и опилок. Пожар тушили спасатели Гомеля и Гомельской области, задействовали пожарный поезд Белорусской железной дороги. В результате пожар потушили, но он уничтожил древесину на площади 600 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. МЧС

Во вторник 28 апреля появилась информация о том, что 24 апреля в Москве послушник с коронавирусом покончил с собой. Послушник Свято-Троицкой лавры Дмитрий Пелипенко заболел в начале апреля. В середине апреля его госпитализировали. Вскоре у послушника подтвердился коронавирус. В ночь на 24 апреля он сбежал из больницы через окно, уничтожил свой паспорт и телефон, а потом перед храмом мученицы Галины Коринфской на территории больницы облился горючей жидкостью и поджёг себя. Его поместили в реанимацию с ожогами 90% тела. Он умер 26 апреля. Медуза