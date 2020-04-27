С 1 мая бюджет прожиточного минимума увеличится с 239,87 рубля до 246,78 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до 31 июля этого года.

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребёнка составит 2467,8 рубля (сейчас — 2398,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3454,92 рубля (сейчас — 3358,18 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая

Вид пособия Размер пособия Сумма, рублей пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребёнка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 123,39 (сейчас — 119,94) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребёнка-инвалида 50% БПМ 123,39 (119,94) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребёнка-инвалида 70% БПМ 172,75 (167,91) по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

с I и II степенью утраты здоровья

с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребёнку возраста 3 лет

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребёнку возраста 3 лет 100% БПМ

100% БПМ

120% БПМ 246,78 (239,87) 246,78 (239,87) Реклама 296,14 (287,84) на ребёнка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 172,75 (167,91)

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учёт в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 246,78 рубля (сейчас — 239,87 рубля).

Последний раз бюджет прожиточного минимума изменялся 1 февраля. Тогда он вырос на 8,04 рубля — до 239,87 рубля.

Повысят минимальные трудовые и социальные пенсии

Вид пенсии или надбавки До 1 мая С 1 мая минимальная пенсия по возрасту (без учёта доплаты в 20% от средней зарплаты) 59,97 61,70 социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 263,86 271,46 инвалидам с детства 2-й группы 227,88 234,44 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 203,89 209,76 инвалидам 3-й группы 179,9 185,09 лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 119,94 123,39 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:

первой

второй

третьей

четвёртой 191,9

203,89

227,88

263,86 197,42

209,76

234,44

271,46 в % от минимальной пенсии по возрасту доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

75 лет (75%)

80 лет (100%) 46,28

59,97 44,98

61,70

Вслед за БПМ вырастут и минимальные трудовые и социальные пенсии: с 1 мая увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста