С 1 мая бюджет прожиточного минимума увеличится с 239,87 рубля до 246,78 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до 31 июля этого года.
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребёнка составит 2467,8 рубля (сейчас — 2398,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3454,92 рубля (сейчас — 3358,18 рубля).
Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая
|Вид пособия
|Размер пособия
|Сумма, рублей
|пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребёнка в возрасте до 3 лет (ежемесячно)
|50% БПМ
|123,39 (сейчас — 119,94)
|на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребёнка-инвалида
|50% БПМ
|123,39 (119,94)
|на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребёнка-инвалида
|70% БПМ
|172,75 (167,91)
|по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):
с I и II степенью утраты здоровья
с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребёнку возраста 3 лет
с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребёнку возраста 3 лет
|100% БПМ
100% БПМ
120% БПМ
|246,78 (239,87)
246,78 (239,87)
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296,14 (287,84)
|на ребёнка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное)
|70% БПМ
|172,75 (167,91)
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учёт в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 246,78 рубля (сейчас — 239,87 рубля).
Последний раз бюджет прожиточного минимума изменялся 1 февраля. Тогда он вырос на 8,04 рубля — до 239,87 рубля.
Повысят минимальные трудовые и социальные пенсииВслед за БПМ вырастут и минимальные трудовые и социальные пенсии: с 1 мая увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста
|Вид пенсии или надбавки
|До 1 мая
|С 1 мая
|минимальная пенсия по возрасту (без учёта доплаты в 20% от средней зарплаты)
|59,97
|61,70
|социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства
|263,86
|271,46
|инвалидам с детства 2-й группы
|227,88
|234,44
|инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца
|203,89
|209,76
|инвалидам 3-й группы
|179,9
|185,09
|лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60
|119,94
|123,39
|детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвёртой
|191,9
203,89
227,88
263,86
|197,42
209,76
234,44
271,46
|в % от минимальной пенсии по возрасту
|доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет (75%)
80 лет (100%)
|46,28
59,97
|44,98
61,70
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