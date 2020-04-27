Профилактика COVID-19: «Слуцкгаз» рекомендует задавать вопросы по телефону

Уважаемые потребители газа! С целью обеспечения профилактических мер по недопущению распространения вируса COVID-19 филиал ПУ «Слуцкгаз» рекомендует по всем вопросам звонить на номера телефонов, указанные ниже, и специалисты филиала ответят на ваши вопросы: о тарифах, оплате, задолженности, услугах и на другие вопросы, находящиеся в компетенции газоснабжающей организации.
ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
6−10−47, 129 ежедневно с 8.00 до 20.00,
суббота: с 9.00 до 15.00
воскресенье — выходной
СЛУЖБА ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
2−76−34, ежедневно с 8.00 до 20.00
СЛУЖБА РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
2−76−31, ежедневно с 8.00 до 17.00
обед с 12.00 до 13.00
выходные: суббота, воскресенье
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА:
2−76−28, 162, 104 ежедневно, круглосуточно
СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ:
2−76−55 с 8.00 до 17.00
обед: с 12.00 до 13.00
выходной: суббота, воскресенье
ОСТАВАЙСЯ ДОМА. СПАСАЙ ЖИЗНИ.
Помогите остановить коронавирус.
1. НЕ ВЫХОДИТЕ из дома без необходимости.
2. СОБЛЮДАЙТЕ безопасную дистанцию.
3. МОЙТЕ руки как можно чаще.
4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ маски в людных местах.
5. БОЛЕЕТЕ? Вызывайте врача по телефону.
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