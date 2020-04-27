Профилактика COVID-19: «Слуцкгаз» рекомендует задавать вопросы по телефону

Уважаемые потребители газа! С целью обеспечения профилактических мер по недопущению распространения вируса COVID-19 филиал ПУ «Слуцкгаз» рекомендует по всем вопросам звонить на номера телефонов, указанные ниже, и специалисты филиала ответят на ваши вопросы: о тарифах, оплате, задолженности, услугах и на другие вопросы, находящиеся в компетенции газоснабжающей организации.

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:

6−10−47, 129 ежедневно с 8.00 до 20.00,

суббота: с 9.00 до 15.00

воскресенье — выходной

СЛУЖБА ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

2−76−34, ежедневно с 8.00 до 20.00

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СЛУЖБА РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:

2−76−31, ежедневно с 8.00 до 17.00

обед с 12.00 до 13.00

выходные: суббота, воскресенье

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА:

2−76−28, 162, 104 ежедневно, круглосуточно

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

2−76−55 с 8.00 до 17.00

обед: с 12.00 до 13.00

выходной: суббота, воскресенье

ОСТАВАЙСЯ ДОМА. СПАСАЙ ЖИЗНИ.

Помогите остановить коронавирус.

1. НЕ ВЫХОДИТЕ из дома без необходимости.

2. СОБЛЮДАЙТЕ безопасную дистанцию.

3. МОЙТЕ руки как можно чаще.

4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ маски в людных местах.

5. БОЛЕЕТЕ? Вызывайте врача по телефону.