Правительство продолжает работать над пакетами поддержки экономики и соцсферы. Среди мер поддержки — увеличение размера пособия по безработице тем, кто потеряет работу во 2-м квартале этого года, а также дополнительная помощь семьям с детьми.

Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил Дмитрий Крутой, заместитель премьер-министра Беларуси, передаёт TUT.BY.

Пособие по безработице

Дмитрий Крутой отметил, что рынок труда ожидают непростые времена. В этой ситуации правительство намерено поддержать тех, кто потеряет работу. Для тех, кто окажется безработным во втором квартале этого года, планируют увеличить размер пособия по безработице — до бюджета прожиточного минимума (с 1 мая этот показатель вырастет почти до 247 рублей). Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет 54 рубля, а средний — меньше 30 рублей.

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Предложение по повышению пособия по безработице, по словам Дмитрия Крутого, уже направили на рассмотрение президента. Первый заместитель премьер-министра Беларуси отметил, что поднять размер этих выплат решили, чтобы стимулировать безработных регистрироваться в службе занятости. Напомним, при отказе от двух предложений по подходящей работе снимают с учёта по безработице и перестают, соответственно, выплачивать пособие. Это же правило будет касаться и повышенного пособия.

Материальная помощь

Среди других мер по соцподдержке — матпомощь людям, у которых низкие доходы и которые получают государственную адресную социальную помощь. В первую очередь — семьям с детьми.

«Доплата на каждого члена семьи будет увеличена до бюджета прожиточного минимума», — сообщил Дмитрий Крутой. По его словам, выплаты увеличатся примерно на 50−55 рублей на одного человека. Суммарно на этот социальный блок намерены направить около 300 млн рублей.

Доплата до минимальной зарплаты

Правительство также предлагает поддержать работников тех предприятий, которые вынужденно находятся в простое, а также тех, кого наниматели перевели на неполную занятость. Этим работникам доплатят до минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 375 рублей.