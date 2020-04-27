Фотографии и истории знакомства шести слуцких пар.

Павел и Алёна Райкевич

Вадим и Янина Литовкины

Павел и Алёна познакомились в социальных сетях. Парень просмотрел списки поступивших в колледж девушек. Имя Алёны его заинтересовало. Павел нашёл её во «ВКонтакте» и написал, предложил познакомиться. Предложение Павел сделал на Новый 2020 год. Молодой человек достал кольцо и предложил Алёне выйти замуж. Алёна была согласна.

Молодожёны познакомились в интернете четыре года назад. Вадим предложил «дружить», Яна приняла «дружбу», так и познакомились. Предложение Вадим сделал 14 февраля в домашней обстановке с шампанским и цветами. Яна была приятно удивлена, но в тот же день ответила согласием.

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Владимир и Светлана Рылач

Пять лет назад друг попросил Владимира заехать по одному адресу и передать посылку хозяину. Дверь открыла его дочь Светлана. Так на пороге и познакомились. Предложение Владимир сделал полтора года назад. Светлана приехала с учёбы и, войдя в квартиру, поняла, что сейчас произойдёт что-то очень важное. Так оно и случилось. Девушка, не задумываясь, ответила: «Да».

Артур и Ольга Силаевы

Молодожёны познакомились в интернете, а спустя время встретились в реальности. Предложение Артур сделал на свадьбе у общих друзей в ноябре прошлого года. Невеста вместо того, чтобы бросить букет девушкам, подошла и вручила его Ольге. Спустя мгновение Артур был рядом и предложил своей любимой стать его женой. Ольга ответила согласием.

Максим и Александра Тимошишины

Молодожёны знакомы с 7-го класса. Александра перешла в другую школу, где учился Максим. Вначале подростки дружили, общались, а повзрослев, начали встречаться. Решение создать семью было обоюдным и давно обдуманным. Поэтому Максим и Александра обошлись без романтических ритуалов.

Павел и Ольга Дорошевич

Павел и Ольга познакомились в интернете. Парень первым написал девушке. Завязалась переписка, а потом пришло и время для встречи. Она всё и решила. Предложение Павел сделал на день рождения Ольги, 3 января. Во время торжества он достал кольцо и предложил стать его женой. Ольга ответила: «Да».