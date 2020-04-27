Insta-рецепт. Мини-пицца на слуцких дрожжах

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Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь мини-пиццу на слуцких дрожжах (Interferm).


Ингредиенты

Insta-рецепт. Мини-пицца на слуцких дрожжах
Фото: Амина Палазник
Для теста:

  • тёплая вода — 250 г;
  • мука — 400 г;
  • свежие дрожжи — 10 г;
  • растительное масло, например, оливковое — 2 ст.л.

Для начинки:

  • мясное ассорти;
  • сыр моцарелла;
  • свежие помидоры;
  • домашний кетчуп;
  • орегано.

Приготовление

Процесс приготовления смотрите в видео.

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