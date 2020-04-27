Insta-рецепт. Мини-пицца на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь мини-пиццу на слуцких дрожжах (Interferm).



Ингредиенты

тёплая вода — 250 г;

мука — 400 г;

свежие дрожжи — 10 г;

растительное масло, например, оливковое — 2 ст.л.

Для начинки:

мясное ассорти;

сыр моцарелла;

свежие помидоры;

домашний кетчуп;

орегано.

Приготовление

Процесс приготовления смотрите в видео.

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