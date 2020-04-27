Insta-рецепт. Мини-пицца на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь мини-пиццу на слуцких дрожжах (Interferm).
Для теста:
Ингредиенты
- тёплая вода — 250 г;
- мука — 400 г;
- свежие дрожжи — 10 г;
- растительное масло, например, оливковое — 2 ст.л.
Для начинки:
- мясное ассорти;
- сыр моцарелла;
- свежие помидоры;
- домашний кетчуп;
- орегано.
Приготовление
Процесс приготовления смотрите в видео.
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