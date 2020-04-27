«Кур'ер» запустил Viber-чат «Поговорим, Слуцк», куда можно писать и звонить, делиться своими новостями, переживаниями и проблемами, в том числе связанными с коронавирусом. Предлагаем сообща находить ответы на ваши частные вопросы, при необходимости будем использовать свои ресурсы или привлекать специалистов.

Мы открываем этот Viber-чат именно сейчас, чтобы дать возможность высказаться и быть услышанными в той экстремальной ситуации, в которой мы все оказались из-за пандемии коронавируса. Но и после пандемии площадка для общения «Поговорим, Слуцк» не свернёт работу.

Мы предлагаем вам площадку, повестку которой формируем вместе с вами. Вы можете обсуждать в чате новости и предлагать свои темы для обсуждения по самому широкому кругу вопросов, которые вас интересуют. Мы сейчас, как никогда раньше, должны заботиться и помогать другу другу.