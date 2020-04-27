Пандемия коронавируса продолжает развиваться. В «Кур'ер» звонят и пишут читатели, которые не понимают, что происходит, что делать им и в какие службы обращаться в той или иной ситуации.

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За последние дни к нам обратились жители Слуцка и деревень Слуцкого и Минского районов, Дзержинска, Уручья. Свою помощь в проведении разъяснительной работы предложил Центр гигиены и эпидемиологии Орши. Вот несколько обращений читателей, ответы на их вопросы мы узнаём у специалистов.

«Нам никто ничего не говорит — что нам делать?

«Мы живём в семейном общежитии. У нас на этаже одна кухня для всех, — рассказала пенсионерка. — На днях стало известно, что заболела моя соседка и кто-то из её детей. Они сейчас в больнице, а муж остался в общежитии. Я очень тесно с ней общалась, да и все мы постоянно встречались в коридоре, на кухне. После её госпитализации никакой дезинфекции в общежитии не было, нам никто ничего не говорит. Что нам делать? Продолжать ходить на работу, сидеть в самоизоляции или нужно сдавать тесты на коронавирус? Мы понимаем, что кто-то из нас может быть болен, но продолжает обычную жизнь и, возможно, будет передавать инфекцию дальше. Кто должен нами заниматься?»

«Сын в больнице, а жена пошла на работу»

«В семье у сына заболела сначала жена, а потом — он сам. Когда его состояние ухудшилось, его с пневмонией положили в больницу в палату с мужчиной, у которого тоже была пневмония, — рассказала жительница Слуцкого района. — Позднее у этого мужчины выявили коронавирус и отправили в другую ЦРБ. У моего сына повторный результат ещё не пришёл. Я волнуюсь, что у его жены, которую уже выписали с больничного без обследований, тоже может быть коронавирус. А она пошла на работу. Одного ребёнка она отвезла к другой бабушке, а второго оставила одного дома. А вдруг у детей тоже заболевание, но без симптомов? Где гарантия, что жена и дети не больны и они никого не заразят?»

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«Что мне делать дальше?»

«Несколько дней назад у меня появился кашель, поднялась небольшая температура, появилась слабость. Я вызвала участкового, — рассказала жительница Слуцка. — Врач посмотрела меня, выписала жаропонижающие. К вечеру мне стало хуже. На следующий день я пошла к инфекционисту, мне сделали кардиограмму, сказали продолжать лечиться. Выписали ибупрофен, но после его приёма сильно заболел желудок, потому что у меня язва. Лучше мне не стало. Вот и не знаю, что мне делать дальше — снова идти в больницу, вызывать врача или обращаться в скорую?».

СПРАВКА. С 10 апреля действует постановление Совмина от 08.04.2020 № 208 «О введении ограничительного мероприятия».

Самоизоляция — система мероприятий, обеспечивающих изоляцию (в домашних или иных условиях) лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, либо лиц, которые имели или могли иметь контакты с лицами, имеющими инфекционные заболевания, и (или) лицами — носителями возбудителей таких инфекционных заболеваний, и (или) лицами, находящимися в стадии выздоровления после перенесённых инфекционных заболеваний. Самоизоляции подлежат граждане: — имеющие инфекцию COVID-19; — относящиеся к контактам: 1-го уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, — в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта;

2-го уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов — на период наличия указанных симптомов. К этим симптомам относятся: кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры тела. Факт наличия у гражданина контакта и его уровень должны быть подтверждены должностными лицами органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, госорганов, осуществляющих управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Критерии отнесения граждан к лицам, имеющим контакты 1-го и 2-го уровня, устанавливаются Минздравом. указанные в подп. 1.1 п. 1 постановления Совмина от 25.03.2020 № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», — в течение срока, установленного этим постановлением. Что делать на самоизоляции Подлежащему самоизоляции гражданину вручается Требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции (далее — требование о самоизоляции). Граждане, находящиеся в самоизоляции, обязаны: 1. Не покидать места проживания, не посещать работу, магазины и другие общественные места. При крайней необходимости разрешено: посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров; вынос бытовых отходов в ближайшее место сбора отходов. 2. При выходе - использовать маску, не допускать контактов с другими лицами. 3. Уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе. 4. При ухудшении состояния здоровья (повышение температуры до 37 °C и выше, появление кашля, одышки) обратиться в скорую помощь по телефону 103 или отправив SMS-сообщение, сообщив о нахождении в самоизоляции. О больничном

Гражданам, указанным в подп. 3.1 и 3.2 п. 3 постановления № 208, на которых распространяется государственное социальное страхование, выдаётся листок нетрудоспособности на период пребывания в самоизоляции. В случае нарушения гражданином требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от пособия. Ответственность за нарушение режима Невыполнение требований о соблюдении правил поведения в самоизоляции, невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требований влечёт привлечение к административной ответственности в виде штрафа до 50 базовых величин (1,35 тыс. руб.) или административному аресту. Крайняя граница ответственности — уголовная — вплоть до лишения свободы.

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