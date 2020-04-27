Плюс 826 за сутки. В Беларуси 11 289 случаев коронавируса с начала вспышки

По данным на 27 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 1740 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Умерли 75 человек.

Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 153 845 тестов. Зарегистрировано 11 289 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от протестированных. Об этом сообщает «Официальный Минздрав».

ДЕЖУРНЫЙ ПО COVID. Сообщайте нам, если у вас есть вопросы и вы не можете найти на них ответы — мы найдём! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, лечатся в больнице или дома, если у вас есть факты по этой теме, вы медик и хотите донести важную информацию — пишите на info@kurjer.info, звоните на номер (+375 44) 763 68 69.