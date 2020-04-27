Власти не будут переносить окончание учебного года в школах, он завершится 30 мая, как и планировалось. При этом могут быть смещены сроки вступительной кампании, но решение об этом пока не принято.

Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко, передаёт телеканал «Беларусь 1».

«Мы хотим, чтобы в аудиториях было чуть меньше людей, чем было раньше. Усилим санитарную обработку этих помещений. Мы сейчас запускаем электронную регистрацию, это упростит ситуацию, не нужно будет несколько раз ходить при записи на централизованное тестирование, — отметил министр образования, рассказывая о проведении ЦТ в нынешнем году. — В том числе обсуждаем при необходимости вопросы возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но во всяком случае будем наблюдать за той ситуацией, которая развивается».

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Игорь Карпенко сообщил, что касается выпускных экзаменов и ЦТ в условиях пандемии, форму их проведения менять не будут. А в каком формате будут проходить выпускные вечера, станет понятно к концу мая.

Тем временем к концу года планируется завершить создание единой платформы для школьников. Она позволит дистанционно знакомиться с учебными материалами и преподавательскими наработками.