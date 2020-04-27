«Сын после занятий в школе – контакт первого уровня». А матери придётся пойти на работу, чтобы прокормить детей

Нашему редакционному дежурному по COVID-19 продолжают поступать истории от случчан о ситуациях, в которые они попадают в связи с пандемией. Вот что сегодня вечером, 27 апреля, написала случчанка Юлия.

«Такая ситуация. У сестры двое детей. У младшего в школе был контакт с заболевшим. Приехали взяли анализ только у него. А у его сестры нет. Хотя они живут в одной комнате.

Их маме (т.е. моей сестре) дали подписать бумаги, что если её сын выйдет на улицу штраф 50 базовых. Сказали, что ей можно не выходить на работу (но это не оплачивается). А ей работать надо, чтобы кормить детей. То есть она на работу выйдет.

Мне интересно, что бы вы делали? Выходили на работу, или сидели в неоплачиваемом отпуске дома?"

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Напомним, это одно из обращений, которые поступают в редакцию в эти дни. Мы помогаем читателям найти ответы на их вопросы, по следам некоторых из них готовим публикации.

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