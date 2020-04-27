Праздничный день 1 мая 2020 года станет рабочим для учителей и школьников страны, а ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно съездить на поезде. Кроме того, отменяют месячные лимиты на посылки из-за рубежа. Трудовые и социальные пенсии будут проиндексированы вместе с повышением размера прожиточного минимума. Традиционно подорожают сигареты, а «тунеядцы», кажется, начнут платить по полной за газ и теплоснабжение.

Смотрите обзор из 9 пунктов.

1. Первого мая школьники будут учиться

1 мая станет в этом году рабочим днём для школьников и учителей, а 2 мая — выходным. Такой указ принял президент для рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планом.

2. Ветераны могут бесплатно съездить на поезде

С 1 по 17 мая ветеранам ВОВ предоставлено право бесплатного проезда в поездах по стране и между Беларусью и Россией, а также в поездах внутри республиканского сообщения. Вместе с ветераном бесплатно может проехать один сопровождающий.

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Такой проезд организован с 1 по 17 мая 2020 года:

в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения в составах поездов, курсирующих в международном сообщении между Беларусью и Россией (исключение — транзитные поезда № 13/14 Москва — Берлин, № 17/18 Москва — Ницца, № 23/24 Москва — Париж, № 30/29 Калининград — Москва, № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург, № 148/147 Калининград — Москва, № 360/359 Калининград — Адлер, № 426/425 Калининград — Челябинск и прицепные вагоны Москва — Прага в составе поездов № 27 Москва — Брест, № 96 Брест — Москва и № 655/656 Минск — Брест);

в вагонах любой категории (кроме СВ) в составах поездов региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий и международных линий (в пределах страны) формирования БЖД.

3. Изменяются размеры прожиточного минимума

С 1 мая по 31 июля 2020 г. будет действовать новый размер бюджета прожиточного минимума. Он повысится с 239 рублей 87 копеек до 246 рублей 78 копеек, то есть на 2,9%.

В связи с изменением БПМ с 1 мая 2020 г. автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты.

4. Индексируют пенсии



Трудовые и социальные пенсии будут проиндексированы вместе с повышением прожиточного минимума.

Изменится размер минимальных трудовых и социальных пенсий. Суммы новых минимальных пенсий будут действовать до конца июля этого года. Так, социальная пенсия составит 123 рубля 39 копеек.

Кроме пенсий, будут проиндексированы и различные пенсионные надбавки, а также доплаты пенсионерам старше 75 лет. Кроме этого, вырастут пособия по уходу за людьми, достигшими 80 лет, и инвалидами I группы.

5. «Тунеядцы» должны начать платить по полной за газ и теплоснабжение

Срок начала оплаты отдельных коммунальных услуг трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, по полным тарифам был изменён постановлением Совмина Беларуси от 7 октября 2019 г.

Срок введения оплаты услуг теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по таким тарифам был перенесён на 1 мая 2020 г. Такое решение принято в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам. Постановление вступило в силу и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 1 октября 2019 г.

6. Отменены месячные лимиты на посылки из-за рубежа

Внесены изменения в порядок перемещения через границу товаров для личного пользования.

В частности, отменяются месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности.

При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а её вес — 10 кг.

Отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Республику Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.

7. Изменён порядок пользования платными дорогами

Изменения в порядок пользования платными дорогами, входящими в систему BelToll, внесены по указу президента. С 1 мая 2020 года водители смогут использовать новый функционал, позволяющий в течение двух часов с момента совершения нарушения внести по ним плату по разовому тарифу. По увеличенному тарифу потом платить не придётся.

Кроме того, можно подписаться на SMS-уведомления о зафиксированных BelToll нарушениях без дополнительной платы.

Информация о порядке внесения платы по разовому тарифу и размере такой платы будет доступна позже, после принятия нормативных правовых актов Совмином РБ и Министерством транспорта и коммуникаций РБ.

8. Повышаются цены на отдельные виды сигарет

Производители и импортёры табачной продукции повышают цены на отдельные виды сигарет.

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» повышает от 5 до 11 копеек.

Цены на отдельные виды сигарет от компании «Табак-инвест» также возрастут от 6 до 10 копеек.

Компания ООО «Интер Тобакко» в мае не будет повышать цены на свою продукцию.

Сигареты, ввозимые в Беларусь компанией «Беларусьторг», подорожают от 3 до 15 копеек.

Цены на сигареты, импортируемые компанией ЗАО «Энерго-оил», не изменятся.

9. МАРТ установил отпускную цену на природный газ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ установило отпускные цены на природный газ без налога на добавленную стоимость при расчётной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м при курсе белорусского рубля по отношению к доллару США 2,1085:1 в следующих размерах:

с 1 мая по 31 августа — 555,21 белорусского рубля за 1000 куб. м, за исключением производства сахара из сахарного сиропа с 1 мая по 31 июля;

с 1 мая по 31 июля для производства сахара из сахарного сиропа — 316,27 белорусского рубля за 1000 куб. м;

с 1 сентября по 31 декабря — 316,27 белорусского рубля за 1000 куб.м.

Данная цена установлена для газоснабжающих организаций, входящих в состав «Белтопгаз», при поставке через систему газоснабжающих организаций (перепродавцов) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, основным видом экономической деятельности которых является производство сахара при потребленном объёме природного газа в 2019 году до 600 млн. куб. м