Уборка и дезинфекция подъездов, ремонт детских площадок. С какими проблемами жители Слуцка обращались на 115. бел

«Кур'ер» посмотрел, что с начала апреля случчане отправили более 10 заявок на сайт 115.бел. Судя по ответам портала, одна часть из них уже выполнена, а другая — пока что нет.



В основном заявки касаются благоустройства дворов, ям на тротуарах и проезжей части.

Заявки по подъездам

Житель дома № 9 по улице Гагарина написал, что его подъезд не убирают уже полгода, а сейчас ни разу не дезинфицировали. А на площадке третьего этажа нет света. Заявка отправлена 20 апреля. Организация отчиталась 22 апреля, что всё выполнено.

Ещё одно обращение по уборке подъезда поступило из дома № 1 по улице Копыльской. «ЖЭУ-1 отчитывается, якобы уборка проведена согласно графику 1−2 раза в 2 недели. Этой грязи в подъезде более 3 недель, а сама уборка не проводилась всю зиму», — написал житель дома. На следующий день ему ответили, что работы выполнены.

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Заявки по благоустройству дворов

Жители микрорайона «Чехова» отправили заявку на ремонт оборудования игровой площадки около дома № 29 по улице Чехова — на качелях нет сидушки. Заявителю ответили: «Организация ещё не произвела рассмотрение этого запроса». Срок исполнения — до 19 мая.

Вторая заявка из этого же микрорайона — восстановить скамейку во дворе дома № 33 по улице Чехова. Заявителю ответили: «Организация ещё не произвела рассмотрение этого запроса». Срок исполнения — до 19 мая.

Улица Жукова:

Житель дома № 12А по улице Жукова написал, что красные качели очень тяжело двигаются. Их надо смазать или почистить.

На сайте отчитались, что наладка проведена, и выложили фотографии.

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Тротуары и дороги

Улица 14 Партизан, 8. Случчанин написал, что около колонки размыло асфальт, и попросил исправить. Заявителю ответили: «Организация ещё не произвела рассмотрение этого запроса». Статус заявки — просрочено. Также указано, что она в плане текущего ремонта.

Улица Виленская, 92.

Случчанин написал, что требуется ремонт тротуара на остановке «2 школа» в сторону выезда из города. Ему ответили, что «в 2020 году в плане текущего ремонта восстановление асфальтного покрытия на данном участке не предусмотрено».

Улица Тутаринова, 1.

Житель Слуцка написал, что требуется ремонт тротуара. Ему ответили, что «в текущем году укладка тротуарного борта и укладка асфальтобетонной смеси на данном участке не предусмотрены».