Слуцк в оккупации. Один день в городе глазами мальчика

Интересные воспоминания о Слуцке в годы оккупации оставил Михаил Адамович Тычина. В то время он был подростком и не раз приходил из деревни в город по различным поводам.

Думается, что эта публикация дополнит общую картину военных лет.

Поход в кино

Воскресенье 14 июня 1942 года было солнечным и тёплым. Решился я со сверстником-соседом пойти в Слуцк в кино. Кто-то из взрослых подсказал, что в кинотеатре «Красная звезда» демонстрируются немецкие фильмы. До войны в нашу школу раза четыре приезжала кинопередвижка, и мы успели просмотреть несколько фильмов.

Прошёл год, как мы уже были под оккупацией, о кино никто и не думал, а тут — такой повод. И мы пошли пешком до города. Это 20 км. Миновали Мелешки, Падерские Огородники. На скамейках возле домов сидели немецкие солдаты с деревенскими девушками, что-то гово­рили и смеялись.

Обойдя через луг деревню Ячево, вошли в город со стороны улицы Вечеркевича, которая переходит в Комсомольскую.

По дороге на базар

Вплоть до городской бани, что была на берегу Случи, по обе стороны Комсомольской улицы дома были целыми. Зато главная улица Пролетарская на восток от центральной площади была выгоревшей, с обеих сторон её чернели пепелища. Двухэтажный Дом Советов, при немцах — городская управа, стоял целый. Над входом висел довольно большой цветной портрет Гитлера, под которым стоял с советской винтовкой полицейский в чёрной форме.

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С удивлением увидел, как по мостовой потихоньку шла худая, в лохмотьях, немолодая женщина с жёлтыми шестигранными звёздами на спине и груди. По тротуару евреям ходить строго запрещалось.

Далее пошли в направлении городского рынка и обратили внимание на дом с колоннами (сейчас здесь находится краеведческий музей). При входе на белом полотнище слова Soldaten Haus (солдатский клуб). Во дворе стояло несколько легковых машин, солдаты сидели на вынесенных из дома креслах, отдыхали.

И неожиданное зрелище вблизи двухэтажного кирпичного здания жандармерии в сквере (там сейчас находится детская поликлиника) — немецкое кладбище. Я насчитал на нём 47 берёзовых крестов с указанием на дощечках имён и фамилий убитых солдат.

Шумный рынок

А вот и рынок — как всегда, многолюдный, со множеством повозок и гомоном торговок. Они продавали за рубли и марки сигареты, мыло, сахарин, соль. Слева от входа на рынок возле забора стоял мужчина крестьянской внешности, рядом на разостланной на мостовой белой скатерти стояла двухлитровая бутыль самогона, в тарелочке лежали кусочки сала и ломти домашней выпечки хлеба. Подошли к самогонщику два немецких солдата, спросили: «То есть шнапс?» Мужчина закивал головой: «Да, да». Сначала налил себе, выпил без закуски. Немец попросил налить и ему. Выпил, закусил салом, сунул в руки дяде несколько марок и отошёл.

Ещё внимание моё привлекли немцы пожилого возраста, человек пять, которые с подвешенных полочек, державшихся на верёвочках за шеей, продавали сахарин, мыло, сигареты, конфеты, брали не только марки, но и советские рубли, которые шли по курсу 1 марка — 10 рублей. Продавали по цене ниже, чем у рыночных торговцев. Я купил две пачки сигарет, пакетик сахарина, так как сахара с начала войны в деревне ни у кого не было, брусок мыла.

Грустный сеанс

С рынка пошли к улице Садовой, где в бывшей хоральной синагоге размещался кинотеатр «Красная звезда». Кирпичный, одноэтажный. В прихожей после приобретения билетов наблюдали за выступлением на небольшой сцене танцевальной группы в национальных костю­мах. Девочки выплясывали «Крыжачок» и польку. За ними наблюдало человек двадцать таких же мальчишек, как мы, может, пять или шесть взрослых мужчин и не менее десяти немецких солдат.

Прозвенел звонок, и мы заняли свои места в зале. Потух свет, и на экране засветились слова Deutsche Wochenschau — документальная кинохроника с фронтов войны.

Поразили до боли в сердце кадры разгрома советских армий. Оператор ехал потихоньку на машине и снимал сгоревшую технику, орудия и множество трупов.

Потом показали гитлеровского генерала Роммеля, который с танковым корпусом в Северной Африке вёл наступление на англичан в сторону Египта.

Ещё показали, как в Атлантике действу­ют против морских конвоев, плывущих с грузами до Мурманска, немецкие подводные лодки. Оператор был на одной из них и снял сцену, когда лодка всплыла и матросы открыли огонь из бортовой пушки по транспортному судну, оно загорелось и стало тонуть, несколько человек из него на шлюпке успели отплыть подальше и их взяли в плен.

Художественный фильм о любви, с субтитрами по-белорусски, после увиденного мы смотреть не стали и потихоньку покинули зал. Там, в прихожей, я купил у какой-то женщины свежий номер «Белорус­ской газеты», где на первой странице был крупный заголовок «Начался штурм величайшей крепости мира — Севастополя».

***

К вечеру вернулись домой. Мы ещё раза два посещали тот кинотеатр. В 1943 году уже боялись, так как немцы стали устраивать облавы на молодёжь для отправки на работу в Германию. А в июне 1944-го оккупанты перед отступлением кинотеатр взорвали.

Этот материал является частью цикла публикаций о Слуцке и случчанах в годы Великой Отечественной войны. Как захватывали Слуцк, чем жили случчане в оккупации, как работало подполье, как освобождали и восстанавливали город. Все материалы цикла — здесь.