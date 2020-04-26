Кто является контактом первого и второго уровня? Кто из отправленных на самоизоляцию получит больничный, а кто — нет? Как будут выдавать больничные родителям детей, попавших в самоизоляцию? Минздрав и Минтруда урегулировали эти вопросы.

По каким причинам светит самоизоляция с оформлением больничного?

В постановлении Совмина сказано, что самоизоляции подлежат лица с инфекцией COVID-19, контакты первого уровня, контакты второго уровня при наличии одного или нескольких респираторных симптомов, а также те, кто возвращается домой из-за границы. При этом заболевшим коронавирусом, а также контактам первого и второго уровней на этот период открывается оплачиваемый больничный, если они или их наниматели платят за них страховые взносы в Фонд соцзащиты. Тем, кто проходит самоизоляцию после возвращения из-за границы, оформляться и, соответственно, оплачиваться больничный не будет.

Как оплачиваются больничные?

Сами больничные оплачиваются по стандартной схеме: за первые 12 дней — 80% среднедневного заработка за последние шесть месяцев, последующие — 100%. С учётом того, что самоизоляция обычно длится 14 дней, из них 2 дня получатся со стопроцентной оплатой.

Кстати, президент Беларуси считает, что белорусам, выздоравливающим от коронавируса, хватит 3−5 дней домашней изоляции после больницы. Так что стоит ожидать, что при лёгком течении болезни сроки нахождения на больничном могут сократить.

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Моему ребёнку 7 лет. Если он должен будет самоизолироваться, мне дадут больничный?

Если инфекция COVID-19 установлена у ребёнка в возрасте до 5 лет, то при стационарном лечении выдадут больничный на весь период лечения. Уход за ребёнком в возрасте от 5 до 14 лет в стационаре оплатят по больничному, если лечащий врач решит, что ребёнок нуждается в дополнительном уходе одного из родителей.

При лечении на дому родители могут рассчитывать на листок нетрудоспособности (на срок не более 14 дней) по уходу за больным ребёнком в возрасте до 14 лет.

Родители детей, которые находятся на самоизоляции и не имеют признаков острого респираторного заболевания, получат справки о временной нетрудоспособности.

Оплачиваемый больничный выдадут, если у ребёнка появятся выраженные симптомы респираторной инфекции.

Важно: речь идёт о родителях, которые либо сами уплачивают взносы в ФСЗН, либо за них оплату производит работодатель.

Что будет, если я, находясь на больничном в самоизоляции, схожу в гости?

В случае нарушения требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться в размере 50%.

Кроме того, согласно постановлению, граждане, находящиеся в самоизоляции, обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев крайней необходимости: выноса мусора и посещения ближайших к дому аптеки или магазина. При этом, даже вынося мусор, самоизолированный должен надевать маску и не допускать контактов с другими людьми.

Также находящиеся в самоизоляции обязаны уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе и исключить пользование услугами, предполагающими контакты с другими лицами.

Нарушение требований о самоизоляции влечёт ответственность в соответствии с законодательными актами.

Я сейчас не работаю и ухожу на самоизоляцию. Оплатят ли мне больничный?

Как объясняют специалисты ФСЗН, когда человек не работает и не уплачивает страховые взносы, он считается не застрахованным в системе государственного социального страхования. Так что и права на оплачиваемый больничный в этот момент у него не будет. Неработающему человеку в связи с самоизоляцией больничный не откроют и, соответственно, не оплатят, поскольку больничный — это возмещение утраченного заработка человека.