Плюс 873 за сутки. В Беларуси уже 10 463 случая коронавируса

По данным на 26 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 1 695 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Умерли 72 человека.



Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 147 525 тестов. Зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,1% от протестированных. Об этом сообщает «Официальный Минздрав».

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