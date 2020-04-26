В воскресенье, 26 апреля, состоялся матч 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между «Слуцком» и «Белшиной» (Бобруйск).

В первом тайме счёт открыли игроки «Слуцка». На 20-й минуте встречи Умар Бала (полузащитник «Слуцка») получил пас от Артёма Сердюка, легионер забивал мяч в пустые ворота. Спустя 15 минут случчане удвоили преимущество. Артём Сердюк (нападающий «Слуцка») воспользовался отскоком мяча от голкипера «Белшины» и протолкнул его в ворота соперников — 2:0 в пользу хозяев поля. Один мяч в первом тайме бобруйчане всё-таки отыграли. На 44-й минуте матча Сулейман Коанда (защитник «Слуцка») в борьбе за мяч с нападающим «Белшины» Леонидом Ковелем отправил мяч верховой передачей в свои ворота. Вероятно, игрок «Слуцка» хотел отдать пас назад, на вратаря своей команды Бориса Панкратова, но из-за неудачного действия получился автогол. Перерыв — 2:1.

Во втором тайме голом из раздевалки отличились игроки «Белшины». На 52-й минуте матча Павел Бордуков забил мяч головой с фланговой передачи Сергея Глебко (полузащитника «Белшины»). Долгое время счёт оставался ничейным, но на последних минутах случчане вырвали победу. 88-я минута стала драматической для «Белшины», Умар Бала (полузащитник «Слуцка») оформил дубль, забив мяч головой с передачи Сергея Чеботаева (защитника «Слуцка»).

Также на 85-й минуте встречи с поля был удалён игрок «Белшины» Никита Рочев за фол против Умара Мухаммеда (полузащитника «Слуцка»). Защитник гостей получил вторую жёлтую карточку.

Таким образом, «Белшина» вновь потеряла очки, а «Слуцк» закрепился на первой строчке в турнирной таблице.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «ФК „Слуцк“ победит» с коэффициентом 1.83 — в матче сыграл.