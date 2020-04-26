НовостиСлуцк СФК «Слуцк» остаётся лидером чемпионата. Фоторепортаж с матча, где посещаемость поднимали футболками Алексей Скрынников - 26 апреля 2020, 17:54 0 Игроки празднуют победный гол Мухаммеда. Фото: Алексей Скрынников СФК «Слуцк» одерживает очередную победу в чемпионате, выиграв у «Белшины» из Бобруйска. Таким образом «Слуцк» остаётся лидером чемпионата и имеет 13 очков после 6 тура. Болельщиков на трибунах было заметно больше, чем на прошлом домашнем матче. Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников На матч приехали активные фанаты из Бобруйска. Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Болельщики «Белшины» возмущены, что у «Слуцка» есть болельщики по всему миру, а у «Белшины» нет. Фото: Алексей Скрынников Фото: Алексей Скрынников Один из болельщиков «Слуцка» решил оригинально поднять посещаемость стадиона. Он разложил футболки разных футбольных клубов на соседние сиденья. С далека действительно казалось, что эти места заняты. Фото: Алексей Скрынников Второе предупреждение Никиты Рочева из «Белшины» обернулось красной карточкой. Фото: Алексей Скрынников Кузьмичи благодарят команду за отличную игру. Фото: Алексей Скрынников Реклама
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