СФК «Слуцк» остаётся лидером чемпионата. Фоторепортаж с матча, где посещаемость поднимали футболками

Алексей Скрынников
-
0
СФК «Слуцк» остаётся лидером чемпионата. Фоторепортаж с матча, где посещаемость поднимали футболками
Игроки празднуют победный гол Мухаммеда. Фото: Алексей Скрынников

СФК «Слуцк» одерживает очередную победу в чемпионате, выиграв у «Белшины» из Бобруйска. Таким образом «Слуцк» остаётся лидером чемпионата и имеет 13 очков после 6 тура.

Болельщиков на трибунах было заметно больше, чем на прошлом домашнем матче. Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
На матч приехали активные фанаты из Бобруйска. Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Болельщики «Белшины» возмущены, что у «Слуцка» есть болельщики по всему миру, а у «Белшины» нет. Фото: Алексей Скрынников
Фото: Алексей Скрынников
Один из болельщиков «Слуцка» решил оригинально поднять посещаемость стадиона. Он разложил футболки разных футбольных клубов на соседние сиденья. С далека действительно казалось, что эти места заняты. Фото: Алексей Скрынников
Второе предупреждение Никиты Рочева из «Белшины» обернулось красной карточкой. Фото: Алексей Скрынников
Кузьмичи благодарят команду за отличную игру. Фото: Алексей Скрынников
Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.