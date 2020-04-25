Штат Миссури подал в суд на Китай из-за пандемии

Генпрокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал иск к властям Китая из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая, по его мнению, привела к гибели людей и серьёзным экономическим последствиям в Миссури.

Иск подан правительству КНР, коммунистической партии страны, чиновникам и ведомствам Китая, сказано в заявлении генпрокурора.

Эрик Шмитт обвинил Китай в том, что власти страны скрывали информацию о распространении COVID-19, отрицали, что коронавирус передаётся от человека к человеку, преследовали врачей, рассказывавших о заболевании, позволили миллионам людей вступить в контакт с вирусом, что привело к пандемии.

Штат Миссури требует, чтобы Китай ответил за свои действия. Сумма исковых требований не называется.

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Власти США неоднократно обвиняли Китай в том, что страна скрывала реальные сведения о COVID-19. Президент США Дональд Трамп намекал, что считает Китай виновным в широком распространении коронавируса в мире.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирус выявили у более 825 тысяч человек, из них 45 тысяч человек умерли, еще 82 тысячи выздоровели. В Китае вирус обнаружили у более 83 тысяч человек, умерли около 4600 человек, выздоровели 77 тысяч.