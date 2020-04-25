Даже самая последняя мразь хочет быть счастливой. И плохие, и хорошие мечтают жить беззаботно, влюбляться, заниматься любовью, а всё потому что мечтать о подобном легче всего.

Типичный ответ на типичный вопрос «Чего ты больше всего хочешь в жизни?» будет одинаковым для всех: «Любимую работу, семью и не помешает немного счастья». Подобный образ мечты настолько заезжен и избит и не несёт в себе никакого смысла. Гораздо интереснее спросить у себя то, что вы, скорее всего, никогда не спрашивали: «Для чего вы хотите страдать?», «Ради чего вы готовы терпеть боль в своей жизни?».

Наша жизнь определяется не мыслями о прекрасном будущем, а попытками справиться со всем тем плохим, что стоит на пути к нему.

Проблема в том, что каждый хочет хорошую работу, каждый хочет быть финансово независимым и не соскребать по сусекам на будущую аренду с мыслями о том, что послезавтра надо где-нибудь найти деньги на KillFish с друзьями. Все хотят стать богаче без всяких рисков для нежной плоти, без всяких жертв, даже без отложенного удовольствия — получить ту самую «вторую зефирку» из популярного психологического эксперимента про самоконтроль. Каждый хочет фантастический секс и глубокие чистые отношения, но вот эти жёсткие и неприятные разговоры, неловкие паузы при знакомстве, выяснения отношений и совместное решение проблем должно остаться где-то в параллельной вселенной.

Всё потому что счастье требует страдания. Всё хорошее — побочный эффект борьбы с проблемами, со злом, с чем-то плохим. Однако справляться с плохим сложнее, чем постоянно находиться в ощущении счастья и эмоционального достатка. Наша жизнь определяется не мыслями о прекрасном будущем, а попытками справиться со всем тем плохим, что стоит на пути к нему.

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Например, люди хотят идеальное тело: кубики на животе, бицепсы на руках и круглые формы на попе. Чтобы все это получить, недостаточно думать о сладких формах самого себя — придется жать от груди, прыгать и бегать, сталкиваться с постоянным стрессом и жжением в мышцах. То же самое касается маминых стартаперов со смузи в коворкингах: брутальными предпринимателями становятся те, кто не боятся ошибок, идут на риски и не спят ночами ради воплощения заветной мечты в жизнь — иначе дальше смузи и коворкинга дело никогда не зайдет.

Существует немало тупых советов а-ля «Чтобы у вас что-то появилось или получилось, достаточно этого просто захотеть». Честно говоря, человечество вряд ли сидит и смотрит в стену: каждый чего-то хочет и хочет этого достаточно сильно.

Все хотят награду, но не состязание. Все хотят результат, но не любят процесс. Все хотят победить, но не любят драться.

Одна маленькая девочка хотела стать рок-звездой. Когда она слышала какую-нибудь классную композицию, то закрывала глаза и представляла свою игру на гитаре, взрывающую толпу своим звучанием. Эта фантазия могла заполнять её сознание на долгие часы, и вплоть до окончания вуза она часто представляла себя рок-звездой на переполненном стадионе. В действительности она никогда не хотела этого — ей нравилось об этом лишь мечтать. Она была влюблена в результат — собственный образ, непременный успех, известность и ликующих людей — но не любила процесс становления музыкантом. Мамкины стартаперы и сторонники теории самопомощи скажут, что она недостаточно старалась и погубила свою сокровенную мечту, но на самом деле она просто мечтала, а в этом нет ничего плохого и преступного.

Все хотят награду, но не состязание. Все хотят результат, но не любят процесс. Все хотят победить, но не любят драться. Кто вы есть, определяется тем, чем вы готовы пожертвовать во имя своей мечты. Если вы мечтаете о чем-либо месяц за месяцем, год за годом и не приближаетесь к желаемому, значит, это была всего лишь мечта, своеобразная идеализация, образ и ложное обещание. Впрочем, наслаждаться мечтой — это нормально, нужно лишь признаться себе в том, что вы любите пофантазировать о чём-либо поздним вечером перед сном.