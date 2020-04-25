ФК «Слуцк» принимает дома «Белшину» (Бобруйск). Прогноз на матч

В воскресенье, 26 апреля, в рамках 6-ого тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» принимает дома бобруйскую «Белшину». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 14:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Как бы это странно не звучало, но на старте чемпионата случчане являются лидерами турнирной таблицы! Да, во многом занимаемое первое место — заслуга фарта, особенно удача была на стороне «бело-синих» в матче против «Шахтёра», но в футболе без этого никуда.

По предположению «Кур'ера» в предстоящей игре игроки «Слуцка» выступят на домашней арене в лице фаворита. Случчане за пять матчей забили больше, чем любая другая команда, они входят в число лидеров, а противостоять «бело-синим» будет команда-аутсайдер, которая пока ещё не побеждала в текущем розыгрыше чемпионата.

ФК «Слуцк», не смотря на финансовые проблемы, в этом матче предполагаемо выступит в статусе фаворита. Засчёт реализации голевых моментов, возможно, удачных контратак или розыгрышей стандартных положений «бело-синие» должны одержать победу над предстоящим соперником в один-два мяча.

ФК «Белшина» (Бобруйск). Статистика выступления «Белшины» в чемпионате далеко не такая яркая, как у «Слуцка». Команда едва цепляется за очки через ничейные результаты, а по разнице забитых и пропущенных мячей команда на данный момент занимает последнее место, к слову, в турнирной таблице бобруйчане так же последние.

Статистика личных встреч между «Слуцком» и «Белшиной говорит о том, что «красно-чёрным» крайне тяжело играть против «Слуцка» на чужом поле. Самый лучший результат для бобруйчан — нулевая ничья в 2015 году. В остальных же домашних встречах случчане обыгрывали своего ближайшего соперника.

Прогноз на матч. Победа ФК «Слуцк». Коэффициент — 1.83.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.