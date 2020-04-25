Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью журнала Science о том, какие последствия для организма грозят тем, кто перенёс коронавирус в тяжёлой форме.

Следующие несколько месяцев будут полны мрачных сообщений о распространении нового коронавируса, но они также будут наполнены и возвращением домой людей, перенёсших это заболевание.

Пациенты, госпитализированные с тяжёлой формой COVID-19 и проведшие недели в стационаре, дыша с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких, начнут возвращаться к своей обычной жизни. Многие, вероятно, в долгосрочной перспективе будут иметь дело с результатом воздействия вируса на их организм и с последствиями от методов неотложного лечения, которые позволили им пережить эту болезнь.

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Несмотря на то, что COVID-19 отправляет даже молодых и ранее здоровых людей в отделения интенсивной терапии, пожилые люди всё же подвергаются наибольшему риску перенести заболевание в тяжёлой форме, наряду с долгосрочными последствиями от перенесённой болезни и нарушением основных функций организма, говорит Шэрон Иноуе, гериатр из Еврейского центра здравоохранения пожилых людей при медицинском факультете Гарвардского университета.

Последствия для организма

Почти мгновенная атака COVID-19 на организм человека очень обширна. Прямое воздействие вируса нацелено непосредственно на лёгкие, но недостаток кислорода и широко распространяющееся воспаление могут также привести к повреждению почек, печени, сердца, мозга и других органов.

Хотя еще слишком рано говорить о конкретных и долгосрочных последствиях, в особенности того, что касается нарушении функций жизнедеятельности организма от заболевания COVID-19, некоторые уроки мы можем подчерпнуть из исследований тяжёлой формы пневмонии — инфекции, которая воспаляет альвеолярные мешочки в лёгких, также как это делает COVID-19.

Некоторые из этих инфекций переходят в тяжёлый острый респираторный дистресс-синдром (ТОРС англ. SARS), при котором альвеолярные мешочки заполняются жидкостью, что в свою очередь, иногда, приводит к образованию рубцов, которые могут вызвать длительные проблемы с дыханием, говорит Лорен Ферранте, врач пульмонологии и неотложной помощи из медицинского факультета Йельского университета. Но исследования показывают, что большинство пациентов с ТОРС, в конечном итоге, восстанавливают свою лёгочную функцию.

По словам Сачина Йенде, эпидемиолога и врача-реаниматолога из медицинского центра при университете Питтсбурга, после любого тяжёлого случая пневмонии, сочетание хронических заболеваний с длительным воспаления приводит к повышению риска возникновения серьёзных болезней в будущем, включая сердечный приступ, инсульт и заболевание почек.

Например, команда врачей под его руководством в 2015 году сообщила, что у людей, госпитализированных с пневмонии, риск сердечно-сосудистых заболеваний в первый год после выздоровления примерно в четыре раза выше, чем у людей того же возраста из контрольной группы, и примерно в 1,5 раза выше в течении последующих 9-и лет. COVID-19 может вызвать «значительный рост подобных случаев», говорит он.

Пациенты, которые проводят время в отделении интенсивной терапии, независимо от болезни, также склонны к ряду проблем физического, когнитивного и психического здоровья после выписки из больницы, известного как синдром пост-интенсивной терапии. По словам Дейла Нидхэма (Dale Needham), врача-реаниматолога из медицинской школы при университете Джона Хопкинса, новый коронавирус может подвергнуть пациентов, проведших долгое время в реанимационных отделениях, повышенному риску возникновения некоторых из описанных выше проблем.

Одной из причин такого развития событий является очень тяжёлые повреждения лёгких, что требует от многих пациентов проведения длительного периода времени на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) под глубоким седативным эффектом (под наркозом или в состоянии искусственно вызванной комы — от автора перевода). По оценкам Нидхэма, в то время как пациент с ТОРС, вызванной другими заболеваниями, может находится на ИВЛ в течение 7−10 дней, то некоторым пациентам с коронавирусом требуется более 2 недель для восстановления самостоятельного дыхания.

Многие пациенты с COVID-19, которым понадобится аппарат ИВЛ, никогда не оправятся от болезни.

Хотя показатели выживаемости варьируют в зависимости от исследований и стран, в отчете Лондонского национального центра аудита и исследований интенсивной терапии было установлено, что 67% зарегистрированных пациентов с COVID-19 из Англии, Уэльса и Северной Ирландии, получивших «расширенную респираторную поддержку», умерли. А исследование небольшой группы пациентов в Китае показало, что только 14% смогли выжить после необходимости применения аппарата ИВЛ.

Атрофия мышц и слабость

Пациенты, находящиеся в течение длительного периода времени на аппарате ИВЛ, склонны к атрофии мышц и слабости. Поскольку вирус SARS-CoV-2 (приводящий к заболеванию COVID-19 — от автора перевода) чрезвычайно заразен, привлечение специалистов по реабилитации в комнаты пациентов может стать серьёзной проблемой, говорит Нидхем.

В отделении интенсивной терапии при университете Джона Хопкинса, которое возглавляет Нидхем, такие специалисты надевают защитные костюмы, чтобы помочь людям подключённым к аппарат ИВЛ продолжать активность. Но доктор Ферранте утверждает, что во многих крупных больницах, в том числе и в той где она работает, нехватка средств персональной защиты не позволяет физиотерапевтам приближаться к пациентам с COVID-19.

Расстройство психики

Другим риском для госпитализированных пациентов является делирий — состояние запутанного мышления (другими словами бреда — от автора перевода), которое может привести к длительным когнитивным нарушениям, таким как дефицит памяти.

«Что мы обнаружили при борьбе с COVID-19, так это то, что существует— огромное количество случаев делирия у пациентов перенёсших это заболевание», — говорит Э. Уэсли Эли, врач пульмонолог и реаниматолог из университета Вандербильта, команда которого в данный момент работает над подготовкой к публикации результатов своих исследований.

Эли говорит, что отчасти в таком положении вещей виноват сам вирус. Доктор подозревает, что новый коронавирус, как и те, которые вызывают тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС — англ. SARS) и Ближневосточный респираторный синдром (англ. MERS), может непосредственно проникать в мозг инфицированного человека и повреждать его.

Наряду с этим, воспаление всего тела, вызванное вирусом, может также ограничить приток крови к мозгу и тем самым привезти к разрушению его клеток.

Хуже того, врачи обычно назначают седативные препараты для подавления сильного кашля и помощи пациентам для снятия стресса и дискомфорта вызванного дыхательной трубкой. Но эти препараты могут увеличить риск делирия, говорит Эли. А поскольку в больницах не хватает наиболее широко применяемых седативных средств, то врачи обращаются к бензодиазепинам, классу лекарств, которые могут вызвать «интенсивный и длительный бред», говорит он.

За последние 20 лет, доктор Эли и его коллеги разработали контрольный лист (рекомендации и руководство к действию — от автора перевода), который в настоящее время принят на вооружение многими отделениями интенсивной терапии, для усовершенствования практики ухода за пациентами и улучшения общих результатов от предпринимаемых мер.

Но угроза заражения привела к ограничению взаимодействия с больным непосредственно у его постели, которое могло бы помочь пациентам сохранять спокойствие и снизить потребность в лекарствах, вызывающих бред.

Опубликовано с сокращениями

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Белуруси статьи:

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