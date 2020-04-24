Областное руководство наградило инспектора ГАИ из Слуцка, который спас 11-летнюю Софию

В пятницу, 24 апреля, руководство УВД Минского облисполкома наградило Дмитрия Семибратова нагрудным знаком «Выдатнiк ДАI» и ценным подарком — наручными часами.

Об этом «Кур'еру» сообщили в УВД Миноблисполкома.

«Майор милиции Дмитрий Семибратов, который 19 апреля при несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения в агрогородке Гацук Слуцкого района проявил неравнодушие, решительность и профессионально грамотные действия, благодаря которым удалось спасти жизнь одиннадцатилетней девочке», — сказали в пресс-службе.

Награды сотруднику ГАИ вручали начальник ГУГАИ МВД полковник милиции Дмитрий Корзюк и заместитель начальника-начальник милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома полковник милиции Виталий Козлов. Руководители поблагодарили Дмитрия Николаевича за умелые, профессиональные и грамотные действия, проявленную инициативу.

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