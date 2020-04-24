«Как показывает многолетний опыт, расслабляться не стоит». Слуцкие спасатели о пожароопасном периоде

Пасмурная, а иногда совсем не по-весеннему дождливая погода внесла свои коррективы в оперативную обстановку с пожарами в экосистемах. Выездов на загорание сухой травы, камыша и пожнивных остатков у спасателей стало на порядок меньше. К тому же многие люди на сегодняшний день уже навели порядок на своих приусадебных участках и сжигать попросту нечего.

Однако, как показывает многолетний опыт, расслабляться не стоит — молодая трава еще толком не поднялась, в низинах и болотистых местах еще очень много сухой травы и камыша, где малейшая небрежность при использовании открытого огня может причинить огромный ущерб. Отмена запрета на посещение лесов во многих районах области не говорит о том, что пожароопасный период закончился, ведь достаточно ветреная погода является одним из главных факторов, способствующих быстрому и бесконтрольному распространению огня в разных направлениях. Даже небольшой костер, оставленный без присмотра, под воздействием порывов ветра может послужить причиной лесного пожара.

Поэтому, особенно в преддверии больших выходных, когда многие после трудовой недели поедут большими компаниями в лес отдохнуть, спасатели в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой о соблюдении всех мер предосторожности при разведении костров: кострище должно быть окопано минерализованной полосой или обложено камнями для предотвращения распространения огня; вокруг костра необходимо убрать прошлогоднюю иглицу и сухую растительность; не будет лишним разместить в этом месте емкость с водой и, самое главное, никогда не оставляйте костер без присмотра. Соблюдение этих элементарных правил поможет Вам хорошо, а главное, безопасно, отдохнуть на природе, при этом не причинив ей вреда.