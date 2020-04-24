Школьники отправятся на учёбу 1 мая

В пятницу, 1 мая, в стране официальный выходной день, но школьники отправятся на учёбу. Соответствующий указ подписал 24 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Министерства образования.

«Главой государства в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы 2 мая на пятницу 1 мая 2020 года», — сообщили в Минобразования.

Таким образом, 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием, отметили в ведомстве.

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В эту субботу, 25 апреля, дети отправятся на учёбу за понедельник, 27 апреля, пишет TUT.BY. Этот день для большинства белорусов будет выходным, мы отработали его 4 апреля, когда у школьников были весенние каникулы.

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