Какие слуцкие ОАО сработали в прибыль, а какие — в убыток. Обзор

Открытые акционерные общества Слуцкого района опубликовали на Едином портале финансового рынка отчёты за 2019 год.



«Кур'ер» посмотрел, какие предприятия сработали прошлый год с чистой прибылью, а какие — с убытком.

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» — 49 675 000 рублей (чистая прибыль).

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» — 10 049 000 рублей (чистая прибыль).

ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» — 5 183 000 рублей (чистая прибыль).

ОАО «Слуцкий хлебозавод» — 1 017 000 рублей (чистая прибыль).

ОАО «Слуцкий Агросервис» — 267 000 рублей (чистая прибыль).

ОАО «Слуцкий уксусный завод» — 2 000 рублей (чистая прибыль).

ОАО «Крановый завод» — 1 191 000 рублей (убыток).

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» — 2 268 000 рублей (убыток).

На момент подготовки публикации на портале не были опубликованы итоги работы ОАО «Слуцкий льнозавод» за 2019 год.

Справка

Чистая прибыль — часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль используется для увеличения оборотных средств предприятия, формирования фондов и резервов и реинвестиций в производство.

Реклама

Убытки — это финансовые потери, возникающие в результате превышения затрат над доходами. Убытки образовываются, когда сумма, вырученная за реализацию продукции, не способна покрыть издержки, связанные с её производством.