Работаем в саду: правила прививки деревьев для новичков от слуцкого садовода

Конец апреля — самое время привить плодовые деревья, ведь начался период активного сокодвижения. Как это сделать простым способом, показал и рассказал Сергей Евсеев, садовод с более чем тридцатилетним стажем.

«Прививка плодовых культур проводится для получения плодов со стопроцентным сортовым ДНК носителем, — поясняет Сергей Евсеев. — Существует более ста способов прививки деревьев. Рекомендую два из них, самых простых, доступных для начинающих садоводов: первый — прививка за кору, второй — прививка за кору с седлом.

Оба способа хороши тем, что позволяют привить ветки диаметром от 2 до 20 см и применимы для прививки саженцев и перепрививки плодоносящих деревьев в период активного сокодвижения. Период сокодвижения начинается примерно с 10 апреля и заканчивается во время цветения.

Реклама

Какие нужны инструменты

В процессе работы используются следующие инструменты: садовая ножовка, секатор и копулировочный нож со специальным отливом — обушком, а также спецсредства: садовая замазка и полихлорвиниловая изолента любого цвета, кроме чёрного. Из-за чёрного цвета может произойти перегрев места прививки и кора под изолентой загниёт.

Заточка копулировочного ножа сверхтонкая (до уровня лезвия бритвы), под углом 45 градусов.

Прививка выполняется поэтапно в несколько приёмов:

Сначала готовится подвой — косой срез под прививку черенка. На плодоносящем дереве надсекается кора ствола в любой точке, удобной для прививки, либо убирается ненужная ветка независимо от её расположения. А на саженце, чаще годовом, срезают ствол на уровне 20 см от земли.

— косой срез под прививку черенка. На плодоносящем дереве надсекается кора ствола в любой точке, удобной для прививки, либо убирается ненужная ветка независимо от её расположения. А на саженце, чаще годовом, срезают ствол на уровне 20 см от земли.

Сбоку торца уже срезанного подвоя ножом рассекают кору до древесины — разрез вертикальный длиной 5 см. Для упрощения операции можно приложить лезвие ножа к торцу подвоя на ту же длину 5 см и вдавить рукой лезвие ножа в кору дерева. Если при вдавливании лезвия слышен лёгкий щелчок — сокодвижение в норме. Когда разрез сделан, аккуратным движением лезвия влево-вправо либо обушком ножа приподнимают кору в верхней части разреза . Чтобы исключить разрыв коры, придерживают её пальцами другой руки.

до древесины — разрез вертикальный длиной 5 см. Для упрощения операции можно приложить лезвие ножа к торцу подвоя на ту же длину 5 см и вдавить рукой лезвие ножа в кору дерева. Если при вдавливании лезвия слышен лёгкий щелчок — сокодвижение в норме. Когда разрез сделан, аккуратным движением лезвия влево-вправо либо обушком ножа . Чтобы исключить разрыв коры, придерживают её пальцами другой руки.

Далее готовится привой (черенок) к прививке. Привой культурных сортов зажимается в левой руке между большим и указательным пальцем верхним концом от себя таким образом, чтобы нижняя часть черенка выступала за пределы кисти рук и на 5−6 см, а нижняя почка будущего короткого черенка находилась слева и касалась ладони.

Нож находится в правой руке лезвием к себе. Большой палец правой руки фиксируют под выступающим торцом черенка на уровне лучезапястного сустава левой руки. Лезвие ножа при этом находится на 2−3 мм ниже основания почки.

Косой срез черенка выполняется плавным движением ножа на себя. Длина среза — 4−6 см (простой косой срез). Черенок перехватывается чуть выше косого среза, и секатором срезается верхняя часть черенка над 2−3 почкой. Косой срез нельзя трогать руками — это обязательное условие прививки.

Для тонких черенков достаточно простого косого среза, на толстых черенках делается седло (дополнительный вертикальный надрез). Для этого в верхней части косого среза наносится поперечный надрез глубиной 2−3 мм и, начиная с тонкого конца, выполняется косой срез. После этого черенок поворачивают вокруг продольной оси, и с наружной стороны нижнего конца черенка делается второй срез длиной 2−3 мм с небольшим захватом древесины.

Процесс прививки готовых черенков любого диаметра идентичен. Черенок вставляется между корой и древесиной симметрично продольному разрезу коры на подвое до упора седла в торец. Черенки с простым косым срезом заглубляются за кору с таким расчётом, чтобы верхний край косого среза не доходил до торца подвоя на 2−3 мм.

любого диаметра идентичен. Черенок вставляется между корой и древесиной симметрично продольному разрезу коры на подвое до упора седла в торец. Черенки с простым косым срезом заглубляются за кору с таким расчётом, чтобы верхний край косого среза не доходил до торца подвоя на 2−3 мм. В зависимости от диаметра подвоя вставляют один, два черенка или более на расстоянии 3 см друг от друга. После этого плотно обвязывается место прививки изолентой клеевым покрытием наружу (чтобы при удалении ленты не повредить кору) и наносится садовая замазка на торец подвоя и верхние срезы черенков. Через две недели проверяется замазку торца.

Когда ждать новый урожай

В первый год после прививки возможны отломы черенков. Этих неприятностей можно избежать, если привитые черенки подвязать к дополнительной опоре до их полного приживания. Прижившиеся ветки дают свой первый урожай в разные сроки: для плодоносящего дерева — через три года после прививки, для саженца (в зависимости от культурного сорта) — от года до восьми лет.

Описанные два способа прививки годятся для косточковых и семечковых культур. Если ваш сад нуждается в окультуривании пород, рискните провести прививку самостоятельно, а если рисковать не привыкли — пригласите специалиста.

В ТЕМУ. Как посадить и обрезать дерево в саду, чтобы был урожай. Советы садовода из Слуцка