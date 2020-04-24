Памятники из стекла можно заказать в Слуцке

Наряду с природным камнем, который способен сотни лет простоять под открытым небом без каких-либо деформаций, есть ещё один материал, который обладает таким качеством. Это стекло. Поэтому в ритуальном производстве памятники из стекла триплекс — уже не редкость, а новые возможности, оригинальность и уникальность.

Стекло для надгробий далеко не такое хрупкое, как-то, что находится в оконных рамах. Вы только вдумайтесь: для полного уничтожения стекла естественным способом (имеется в виду распад от времени) необходимо 3000 лет!

Такой прочностью не может похвастаться ни гранит, ни мрамор, ни тем более металл или дерево. К тому же, помимо качественного превосходства, стекло идеально подходит для оформления некоторых мемориальных комплексов.

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Стекло «воздушное». Гранит — камень тяжёлый и строгий. А заказывая благоустройство могилы, клиент зачастую хочет избавиться от давящей на душу тяжести. Тогда альтернативой выступает белый мрамор, но даже он иногда кажется неуместным.

Другое дело — стекло. Оно смотрится буквально воздушным — прозрачный памятник никогда не создаст гнетущую или траурную атмосферу. Этот памятник будет светлым и чистым, радуя глаз в каждое посещение кладбища.

Стекло — это множество красок и всегда цветы на могилке. Актуально в последнее время изображать на стекле цветы — гвоздики, розы, лилии, каллы. Это отличная альтернатива пластиковым букетам, которые ежегодно массово загрязняют атмосферу. Нанесённая картинка закаляется при высокой температуре, в итоге не выгорает под воздействием солнечных лучей и долгое время сохраняет привлекательный внешний вид. Яркие краски навечно впаиваются в материал надгробия.

Стекло — это уникально долгий срок эксплуатации. Стекло остаётся привлекательным несколько тысяч лет, поэтому, по сути, не имеет срока годности. Закалённое стекло выдерживает температурные скачки, не трескается и не откалывается. Специальная плёнка защищает поверхность от царапин и других повреждений.

Современные технологии испытаний не позволили определить срок эксплуатации медальонов и памятников из стекла. В результате проведённых научно-исследовательской комиссией БНТУ испытаний (40 циклов воздействия переменной температуры, влажности, ультрафиолетовых лучей и т. д. ) деформаций внешнего вида и изменений цветности выявлено не было.

Стекло — это множество вариаций и форм. И масса оригинальных стилей оформления:

*Комбинированный памятник из стекла и камня. Особенно эффектно смотрится сочетание с белым мрамором — это придаст могиле так искомую многими лёгкость.

*Стеклянный памятник в цельной гранитной рамке. Такое решение тоже возможно, но практически не встречается из-за своей дороговизны.

*Мемориальная композиция, полностью изготовленная из стекла. Только представьте, как эффектно чисто будут смотреться несколько прозрачных памятников на, скажем, покрытии из белоснежной крошки.

*Памятники можно изготовить и на манер витража из цветного стекла. Уникальность такого памятника даже не 100, а вся 1000 процентов.

*Стекло не обязательно может быть прозрачным: матовый материал тоже сморится весьма презентабельно.

*Стеклянные памятники с фосфоресцирующим эффектом: их торцы будут немного подсвечиваться в темноте.

*Различные скульптуры из стекла: кресты, лебеди, ангелы и т. д. На них можно будет нанести любой орнамент, а при должной обработке такое стекло можно будет легко спутать с хрусталём.

*Внутрь стекла могут быть помещены и другие элементы: ракушки, разные камни, позолоченные украшения и много другое. Имитация золотой или серебряной надписи тоже не станет проблемой.

Стекло — это совсем не хрупкость.

Люди пока с опаской относятся к памятникам из стекла, считая его хрупким, а значит, лёгкой победой вандалов. Но памятники и медальоны из стекла триплекс защищены ударопрочной плёнкой, само стекло изготовлено с добавлением особых примесей, повышающих его прочность.

Стекло — это простота в уходе. Памятники из стекла не нуждаются в сложном уходе, достаточно прозрачные поверхности протирать влажной тряпкой, а серьёзные загрязнения устранять моющими спреями.