«После неудачной попытки застрелить собаку снова пропала его будка». Жители «Сахарного» в Слуцке продолжают отстаивать дворового пса

В редакцию «Кур`ера» обратились жители микрорайона «Сахарный» в Слуцке, которые продолжают отстаивать жизнь дворового пса Мухтара. На днях его пытались застрелить. После неудачной попытки собака пока на месте, а вот его будка вновь пропала.

Напомним, что история началась с того, что рабочие ЖЭУ-4 разломали будку Мухтара и выбросили её на свалку. Неравнодушные жильцы смастерили псу новый дом. Позже они были обеспокоены, что собаку хотят отстрелить, но конфликт временно был разрешён.

«Во вторник [21 апреля] средь бела дня Мухтара пытались застрелить. Что произошло в тот день, видели мои родители, которые и помешали убить собаку, — рассказывает «Кур`еру» Ольга. — В квартире было открыто окно. Мама услышала, как подъехала машина и кто-то начал говорить «гав, гав». Она сразу же поняла, что речь о Мухтаре, и подбежала к окну.

Возле дома стояла белая «шестёрка», двое неизвестных мужчин и одна местная жительница с соседнего дома. На мужчинах была коричневая спецформа с оранжевой полосой на спине. Где они работают — непонятно.

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Один из мужчин достал из багажника самодельное оружие и начал стрелять в Мухтара. Собака, увидев этих людей, бросилась убегать со своей травмированной задней лапой. Поведение «Мухи» было странным: обычно, когда подъезжает машина, он поднимает голову посмотреть, что происходит, и продолжает спокойно лежать. А здесь как будто узнал их и сразу же бросился убегать.

Услышав выстрелы, папа выбежал на улицу и начал разбираться, что происходит. Мужчины, быстро среагировав, сели в машину и уехали. А эта женщина спокойно пошла домой. На вопрос отца, зачем они стреляли в Мухтара, она ответила, что это их работа.

После неудачной попытки застрелить пса поздно вечером в тот же день пропала его будка. И Мухтар вновь остался без крыши над головой". Будка Мухтара располагалась между домами по улице Солигорской, 10 и улице Молодёжной, 13.

«Мы её отнесли вглубь под куст, чтобы она никого не напрягала. Большинство жителей нашего района любят Мухтара. Он уже с нами второй год. За ним смотрит весь район. Он как свой. Его все кормят, гладят, играют. На днях мужчина с двумя маленькими детьми вышел погулять с ним. Его никто не боится», — добавляет Ольга.

Чья это была попытка отстрелить Мухтара — неизвестно. Но жители микрорайона хотят, чтобы собаку оставили в покое.

«Уже нет сил бороться. Кому мешает Мухтар? Почему именно он? Все его любят и заботятся. Возле будки всегда чистота и порядок. Хочется, чтобы собаку, которая и так пострадала от людей, уже наконец-то оставили в покое», — говорит Ольга.