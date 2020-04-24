«После неудачной попытки застрелить собаку снова пропала его будка». Жители «Сахарного» в Слуцке продолжают отстаивать дворового пса

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«После неудачной попытки застрелить собаку, снова пропала его будка». Жители «Сахарного» продолжают отстаивать дворового пса, Слуцк
Фото прислано читателем

В редакцию «Кур`ера» обратились жители микрорайона «Сахарный» в Слуцке, которые продолжают отстаивать жизнь дворового пса Мухтара. На днях его пытались застрелить. После неудачной попытки собака пока на месте, а вот его будка вновь пропала.

Напомним, что история началась с того, что рабочие ЖЭУ-4 разломали будку Мухтара и выбросили её на свалку. Неравнодушные жильцы смастерили псу новый дом. Позже они были обеспокоены, что собаку хотят отстрелить, но конфликт временно был разрешён.

«Во вторник [21 апреля] средь бела дня Мухтара пытались застрелить. Что произошло в тот день, видели мои родители, которые и помешали убить собаку, — рассказывает «Кур`еру» Ольга. — В квартире было открыто окно. Мама услышала, как подъехала машина и кто-то начал говорить «гав, гав». Она сразу же поняла, что речь о Мухтаре, и подбежала к окну.

Возле дома стояла белая «шестёрка», двое неизвестных мужчин и одна местная жительница с соседнего дома. На мужчинах была коричневая спецформа с оранжевой полосой на спине. Где они работают — непонятно.

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Один из мужчин достал из багажника самодельное оружие и начал стрелять в Мухтара. Собака, увидев этих людей, бросилась убегать со своей травмированной задней лапой. Поведение «Мухи» было странным: обычно, когда подъезжает машина, он поднимает голову посмотреть, что происходит, и продолжает спокойно лежать. А здесь как будто узнал их и сразу же бросился убегать.

Услышав выстрелы, папа выбежал на улицу и начал разбираться, что происходит. Мужчины, быстро среагировав, сели в машину и уехали. А эта женщина спокойно пошла домой. На вопрос отца, зачем они стреляли в Мухтара, она ответила, что это их работа.

После неудачной попытки застрелить пса поздно вечером в тот же день пропала его будка. И Мухтар вновь остался без крыши над головой".

«После неудачной попытки застрелить собаку, снова пропала его будка». Жители «Сахарного» продолжают отстаивать дворового пса, Слуцк
Вторая исчезнувшая будка Мухтара. Фото прислано читателем
Будка Мухтара располагалась между домами по улице Солигорской, 10 и улице Молодёжной, 13.

«Мы её отнесли вглубь под куст, чтобы она никого не напрягала. Большинство жителей нашего района любят Мухтара. Он уже с нами второй год. За ним смотрит весь район. Он как свой. Его все кормят, гладят, играют. На днях мужчина с двумя маленькими детьми вышел погулять с ним. Его никто не боится», — добавляет Ольга.

Чья это была попытка отстрелить Мухтара — неизвестно. Но жители микрорайона хотят, чтобы собаку оставили в покое.

«Уже нет сил бороться. Кому мешает Мухтар? Почему именно он? Все его любят и заботятся. Возле будки всегда чистота и порядок. Хочется, чтобы собаку, которая и так пострадала от людей, уже наконец-то оставили в покое», — говорит Ольга.

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