По вечерам я делаю пробежки. Вчера решила пробежаться по дорожкам нашего слуцкого парка. Но когда подбегала, я испугалась. Я же девушка. В парке было темно.

Темно от слова «совсем». Ни одного проблеска огня. Только мгла клубится! Мне стало жутко. Я через парк не побежала. Вдруг там уже успел завестись маньяк. Или буду бежать в темноте, не замечу ямку, подверну ногу, упаду и мне никто не поможет.

Может, это была случайность, какие-то неполадки. Сегодня побегу снова, проверю, есть ли освещение в парке.

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