Большая весенняя распродажа в универмаге «Слуцк». С очевидной выгодой

Большая весенняя распродажа в универмаге «Слуцк». И новое поступление товара. С нами покупки в радость. Приглашаем, выгода очевидна.
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Пальто деми ОАО «Элема» — скидка 20%. Пальто деми ОАО «Элема» — скидка 20%
Пальто деми ОАО «Элема» — скидка 20%. Куртка молодежная ОАО «Элема» — скидка 20%
Комплект женский ОАО «Элема» — скидка 20%. Пальто деми ОДО Алюм" - скидка 40%
Пальто деми ОДО «Алюм» — скидка 40%. Пальто деми ЗАО «Калинка» — скидка 40%
Джемпер ОДО «Калинка» — скидка 40%
Обувь, весенняя, круглосезонная и зимняя — со скидкой 20%!
А в секции «Культтовары" — новое поступление качелей садовых „Ольса“! Самые популярные модели»!
Приглашаем за покупками!
УП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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