Большая весенняя распродажа в универмаге «Слуцк». С очевидной выгодой

Большая весенняя распродажа в универмаге «Слуцк». И новое поступление товара. С нами покупки в радость. Приглашаем, выгода очевидна.

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Пальто деми ОАО «Элема» — скидка 20%. Пальто деми ОАО «Элема» — скидка 20%

Пальто деми ОАО «Элема» — скидка 20%. Куртка молодежная ОАО «Элема» — скидка 20%

Комплект женский ОАО «Элема» — скидка 20%. Пальто деми ОДО Алюм" - скидка 40%

Пальто деми ОДО «Алюм» — скидка 40%. Пальто деми ЗАО «Калинка» — скидка 40%

Джемпер ОДО «Калинка» — скидка 40%

Обувь, весенняя, круглосезонная и зимняя — со скидкой 20%!

А в секции «Культтовары" — новое поступление качелей садовых „Ольса“! Самые популярные модели»!

Приглашаем за покупками!

УП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568