Плюс 751 за сутки. В Беларуси уже 8773 случая коронавируса

По данным на 24 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19, 63 человека умерли.

Всего с начала вспышки зарегистрировано 8773 случая коронавируса. Об этом сообщает «Официальный Минздрав».

С начала февраля в Беларуси проведено 130 824 теста на коронавирусную инфекцию.

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Статистика по областям:

в Брестской области — 339,

Витебской — 1935,

Гомельской — 460,

Гродненской — 347,

Минской — 1206,

Могилёвской — 396,

Минске — 4090.

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