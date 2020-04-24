Плюс 751 за сутки. В Беларуси уже 8773 случая коронавируса

По данным на 24 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19, 63 человека умерли.
Всего с начала вспышки зарегистрировано 8773 случая коронавируса. Об этом сообщает «Официальный Минздрав».
С начала февраля в Беларуси проведено 130 824 теста на коронавирусную инфекцию.
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Статистика по областям:
- в Брестской области — 339,
- Витебской — 1935,
- Гомельской — 460,
- Гродненской — 347,
- Минской — 1206,
- Могилёвской — 396,
- Минске — 4090.
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