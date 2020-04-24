В редакцию «Кур'ера» приходят разные сообщения от читателей, но больше всего вопросов вызывает ситуация с коронавирусом. Жители выражают своё мнение и делают практические подсчёты. На этой неделе сразу два человека поделились своими соображениями и даже формулами, по которым они пытаются определить, много ли жителей Беларуси болеет COVID-19.

Первый вариант

Сергей, житель Слуцка:

«Чтобы понять, много или мало народу болеет коронавирусом в той или иной стране, достаточно рассчитать показатель заболевших на 1 млн населения и сравнить.

Реклама

В России живёт 146 млн 745 тысяч жителей, заболевших среди них — 62 779. Население Беларуси — 9 млн 413 тысяч человек, заболевших — 8022 (по данным на 23.04.2020).

Если разделить число заболевших на число проживающих, то получим цифры для сравнения. Для России этот показатель составляет 0,427, а для Беларуси — 0,821. То есть показатель заболеваемости в Беларуси вдвое больше, чем в России".

Второй вариант

Валерий Филиппович много лет проработал программистом, его специальность — прикладная математика. Он посчитал, как количество больных зависит от числа проведённых тестов:

«Каждый может анализировать распространение COVID-19 в своей стране.

Очевидно, что количество обнаруженных больных (Б) находится в прямой зависимости от количества проведённых тестов (Т). Если их отношение k со временем не изменяется, то это говорит о постоянной картине заражений. Если k=0, то заражения, возможно, прекратились. Но всегда k≤1.

Чтобы перейти на проценты, достаточно k умножить на 100. Уменьшение k говорит о спаде заражений, а увеличение — о росте.

Рассмотрим данные по Беларуси (по официальным источникам):

Берём отношение количества обнаруженных больных (Б) к количеству (Т) проведённых тестов:

14.04: 2444/3281 ≈ 0,7

2444/3281 ≈ 0,7 16.04: (4204 + 2444) = 6648/81 246 ≈ 0,08

(4204 + 2444) = 6648/81 246 ≈ 0,08 17.04: (4779 + 6648)= 11 427/86 813 ≈ 0,13

(4779 + 6648)= 11 427/86 813 ≈ 0,13 18.04: (3282+11 427)= 14 709/92 709 ≈ 0,16 (суббота)

(3282+11 427)= 14 709/92 709 ≈ 0,16 (суббота) 19.04: (3538 + 14 709)=18 247/98 231 ≈ 0,19 (воскресенье)

(3538 + 14 709)=18 247/98 231 ≈ 0,19 (воскресенье) 20.04: (6264 + 18 247)= 24 511/102 556 ≈ 0,24 (понедельник)

(6264 + 18 247)= 24 511/102 556 ≈ 0,24 (понедельник) 22.04: (3281 + 24 511)= 27 792/114 955 ≈ 0,24 (среда)

(3281 + 24 511)= 27 792/114 955 ≈ 0,24 (среда) 23.04: (8022 + 27 792)= 35 814/122 543 ≈ 0,29 (четверг).

Резкий рост заболевания с 17 по 20 апреля связан, скорее всего, с поездками к родственникам из крупных городов (эпицентров COVID-19) в малые города и сёла. А также — с Пасхой.

Рост в четверг — это отсроченные последствия выходных: заразились, вышли на работу и заразили следующих.

Аналогично можно считать выздоровевших и умерших.

Самая полная картина будет, когда протестированы будут все".

ДЕЖУРНЫЙ ПО COVID. Сообщайте нам, если у вас есть вопросы и вы не можете найти на них ответы — мы найдём! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, лечатся в больнице или дома, если у вас есть факты по этой теме, вы медик и хотите донести важную информацию — пишите на info@kurjer.info, звоните на номер (+375 44) 763 68 69.