Что делать, если загорелся автомобиль. Инструкция Слуцкого РОЧС

При езде на автомобиле меньше всего мы думаем о том, что может произойти его возгорание. Больше всего волнует то, как построить наиболее удобный маршрут, чтобы побыстрее добраться до пункта назначения. К сожалению, пожары на автотранспорте происходят с завидной регулярностью. Только за истекший период 2020 года в Слуцком районе произошло семь случаев загорания автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

Спасатели дают несколько советов, что делать, если загорелся автомобиль:

включите аварийку, остановитесь;

высадите пассажиров;

если дверь заклинило, выбейте стекло любыми подручными средствами;

отщёлкните рычаг освобождения замка капота;

вызовите сами или попросите кого-то позвонить по телефону МЧС;

если дым идёт из-под капота, его нужно открывать осторожно, лучше сбоку;

широко распахивать капот не стоит: приток кислорода даст огню разгореться. Если капот заклинило от температуры, можно сделать щель при помощи монтировки или подручных средств: палки, доски, лопаты;

направьте струю огнетушителя на очаг пожара, также можно использовать плотную ткань, брезент, песок, снег;

если вы не можете справиться с загоранием и огонь охватывает всю машину — не рискуйте. Может взорваться бензобак. Отойдите на безопасное расстояние сами и отведите людей;

рядом стоящие автомобили откатите в сторону или полейте водой, чтобы на них не перекинулся огонь.

Будьте осторожны! Если во время происшествия вы работали в гараже или у вас промасленная одежда или руки, при тушении рискуете загореться сами.